«Грошей немає — платити нічим»: у росії почали масово скорочувати чиновників
«Грошей немає — платити нічим»: у росії почали масово скорочувати чиновників

Перехоплення ГУР МО України свідчить про різке погіршення економічної ситуації в російській глибинці — місцеві бюджети не мають грошей навіть на зарплати чиновникам

25 січня 2026, 19:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У черговому перехопленні воєнної розвідки України зафіксовано ознаки глибокої фінансової кризи в регіонах російської федерації. З розмови місцевих мешканців випливає, що в провінції бракує коштів на утримання адміністративного апарату, а працівникам державних структур уже відкрито говорять про масові скорочення.

«Грошей немає — платити нічим»: у росії почали масово скорочувати чиновників

Економіка рф

За словами співрозмовниці, влада планує урізати чисельність адміністративного персоналу щонайменше на 20%, оскільки бюджети не здатні забезпечити виплату заробітних плат. Водночас чиновники намагаються формально "прилаштувати" звільнених працівників, переводячи їх на інші посади.

Однак цей процес супроводжується хаотичними вимогами: людей змушують проходити нове навчання, отримувати додаткову освіту або брати участь у безкінечних бюрократичних процедурах, сенс яких вони самі не розуміють. У розмові звучить відверте обурення — скорочення змінюються імітацією реформ, які не вирішують жодної проблеми.

Крім того, мешканці скаржаться на відсутність базових можливостей для самоорганізації. Навіть проведення зборів для обговорення власних соціальних проблем стає складним через нестачу приміщень та ресурсів. На цьому тлі згадуються плани відновлення будинків культури, які виглядають як формальні рішення, що не компенсують загального занепаду.

У ГУР МО України наголошують: за воєнні злочини, скоєні проти українського народу, росія неминуче нестиме справедливу відповідальність, а економічний розвал у тилу є прямим наслідком агресивної війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що наслідки російських атак по теплоелектроцентралях і енергетичній системі Києва дедалі частіше вимірюються не зруйнованими об’єктами, а людськими життями. У холодних квартирах без світла і опалення опиняються найбільш вразливі — лежачі хворі, люди з інвалідністю та самотні літні кияни.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/7736
