logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Денег нет — платить нечем»: в России начали массово сокращать чиновников
commentss НОВОСТИ Все новости

«Денег нет — платить нечем»: в России начали массово сокращать чиновников

Перехват ГУР МО Украины свидетельствует о резком ухудшении экономической ситуации в российской глубинке — у местных бюджетов нет денег даже на зарплаты чиновникам

25 января 2026, 19:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В очередном перехвате военной разведки Украины зафиксированы признаки глубочайшего финансового кризиса в регионах российской федерации. Из разговора местных жителей следует, что в провинции не хватает средств на содержание административного аппарата, а работникам государственных структур уже открыто говорят о массовых сокращениях.

«Денег нет — платить нечем»: в России начали массово сокращать чиновников

Экономика рф

По словам собеседницы, власти планируют урезать численность административного персонала как минимум на 20%, поскольку бюджеты не способны обеспечить выплату заработных плат. В то же время, чиновники пытаются формально "пристроить" уволенных работников, переводя их на другие должности.

Однако этот процесс сопровождается хаотическими требованиями: людей вынуждают проходить новое обучение, получать дополнительное образование или участвовать в бесконечных бюрократических процедурах, смысл которых они сами не понимают. В разговоре звучит откровенное возмущение — сокращения сменяются имитацией реформ, не решающих никакой проблемы.

Кроме того, жители жалуются на отсутствие базовых возможностей самоорганизации. Даже проведение собраний для обсуждения собственных социальных проблем становится сложным из-за нехватки помещений и ресурсов. На этом фоне упоминаются планы восстановления домов культуры, которые выглядят как формальные решения, не компенсирующие общий упадок.

В ГУР МО Украины отмечают: за военные преступления, совершенные против украинского народа, россия неизбежно будет нести справедливую ответственность, а экономический развал в тылу является прямым следствием агрессивной войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что последствия российских атак по теплоэлектроцентралям и энергетической системе Киева все чаще измеряются не разрушенными объектами, а человеческими жизнями. В холодных квартирах без света и отопления оказываются наиболее уязвимые — лежачие больные, люди с инвалидностью и одинокие пожилые киевляне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/7736
Теги:

Новости

Все новости