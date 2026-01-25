В очередном перехвате военной разведки Украины зафиксированы признаки глубочайшего финансового кризиса в регионах российской федерации. Из разговора местных жителей следует, что в провинции не хватает средств на содержание административного аппарата, а работникам государственных структур уже открыто говорят о массовых сокращениях.

Экономика рф

По словам собеседницы, власти планируют урезать численность административного персонала как минимум на 20%, поскольку бюджеты не способны обеспечить выплату заработных плат. В то же время, чиновники пытаются формально "пристроить" уволенных работников, переводя их на другие должности.

Однако этот процесс сопровождается хаотическими требованиями: людей вынуждают проходить новое обучение, получать дополнительное образование или участвовать в бесконечных бюрократических процедурах, смысл которых они сами не понимают. В разговоре звучит откровенное возмущение — сокращения сменяются имитацией реформ, не решающих никакой проблемы.

Кроме того, жители жалуются на отсутствие базовых возможностей самоорганизации. Даже проведение собраний для обсуждения собственных социальных проблем становится сложным из-за нехватки помещений и ресурсов. На этом фоне упоминаются планы восстановления домов культуры, которые выглядят как формальные решения, не компенсирующие общий упадок.

В ГУР МО Украины отмечают: за военные преступления, совершенные против украинского народа, россия неизбежно будет нести справедливую ответственность, а экономический развал в тылу является прямым следствием агрессивной войны.

