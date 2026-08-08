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«Мертві душі» та проблеми з обладнанням: скільки порушень у лікарнях виявила НСЗУ

Служба вже перераховує виплати медзакладам через невідповідність персоналу та обладнання, а частину записів про надані послуги взагалі виключають зі статистики

8 серпня 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

Національна служба здоров’я України з початку 2026 року зафіксувала 1337 фактів порушення умов договорів медзакладів за Програмою медичних гарантій. Такі дані станом на 3 серпня НСЗУ надала у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі". За кожним встановленим фактом медичним установам надсилали офіційні повідомлення про порушення.

«Мертві душі» та проблеми з обладнанням: скільки порушень у лікарнях виявила НСЗУ

Перевірка медустанов

Одним із найбільш показових порушень стало внесення до електронної системи охорони здоров’я медичних записів пацієнтів, які за даними Державного реєстру актів цивільного стану були ідентифіковані як померлі. НСЗУ зазначає, що такі записи автоматично виключалися зі статистики обсягу наданих послуг як помилкові.

Ще одна проблема стосується кадрового забезпечення лікарень. Служба виявляла невідповідність вимогам щодо спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах за конкретними пакетами медичних послуг. У таких випадках послуги, надані з порушеннями, виключалися зі звітів медзакладів, на підставі яких НСЗУ здійснює оплату. Після цього проводився перерахунок виплат.

Окремі порушення стосувалися медичного обладнання. Йдеться про випадки, коли зареєстроване в системі обладнання не відповідало умовам закупівлі послуг за відповідними пакетами. За такими епізодами послуги, надані в періоди виявленої невідповідності, не підлягали оплаті за відповідним пакетом.

Водночас НСЗУ окремо надала інформацію про порушення у шести закладах, які отримали найбільше фінансування за Програмою медичних гарантій у 2026 році. При цьому служба наголосила: із десяти медзакладів із найбільшим фінансуванням чотирьом повідомлення про виявлені порушення не надсилали.

До цього переліку входять обласні центри екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини, Львівщини та Харківщини, а також київський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Таким чином, масштаб перевірок НСЗУ показує, що проблеми стосуються не лише формальної звітності. Виявлені порушення безпосередньо впливають на розрахунок коштів, які медзаклади отримують від держави за фактично заявлені послуги.

Також видання "Коментарі" повідомляло – МОЗ розкрило ситуацію з вакцинами: чи загрожує Україні дефіцит щеплень.

«Мертві душі» та проблеми з обладнанням: скільки порушень у лікарнях виявила НСЗУ - фото 2

«Мертві душі» та проблеми з обладнанням: скільки порушень у лікарнях виявила НСЗУ - фото 2




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