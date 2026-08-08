«Мертвые души» и проблемы с оборудованием: сколько нарушений в больницах обнаружила НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины с начала 2026 года зафиксировала 1337 фактов нарушения условий договоров медучреждений по Программе медицинских гарантий. Такие данные по состоянию на 3 августа НСЗУ предоставила в ответ на журналистский запрос интернет-порталу "Комментарии". По каждому установленному факту медицинским учреждениям присылали официальные уведомления о нарушениях.

Проверка медучреждений

Одним из наиболее показательных нарушений стало внесение в электронную систему здравоохранения медицинских записей пациентов, которые, по данным Государственного реестра актов гражданского состояния, были идентифицированы как умершие. НСЗУ отмечает, что такие записи автоматически исключались из статистики объема предоставляемых услуг как ошибочные.

Еще одна проблема касается кадрового обеспечения больниц. Служба выявляла несоответствие требованиям специалистов и количества специалистов, работающих на должностях по конкретным пакетам медицинских услуг. В таких случаях услуги, предоставленные с нарушениями, исключались из отчетов медучреждений, на основании которых НСЗУ производит оплату. После этого производился перерасчет выплат.

Отдельные нарушения касались медицинского оборудования. Речь идет о случаях, когда зарегистрированное в системе оборудование не отвечало условиям закупки услуг по соответствующим пакетам. По таким эпизодам услуги, предоставленные в периоды выявленного несоответствия, не подлежали оплате за соответствующим пакетом.

В то же время, НСЗУ отдельно предоставила информацию о нарушениях в шести учреждениях, получивших наибольшее финансирование по Программе медицинских гарантий в 2026 году. При этом служба подчеркнула: из десяти медучреждений с наибольшим финансированием четырем сообщения об обнаруженных нарушениях не посылали.

В этот список входят областные центры экстренной медицинской помощи Днепропетровщины, Львовщины и Харьковщины, а также киевский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Таким образом, масштаб проверок НСЗУ показывает, что проблемы касаются не только формальной отчетности. Выявленные нарушения оказывают непосредственное влияние на расчет средств, которые медучреждения получают от государства за фактически заявленные услуги.

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