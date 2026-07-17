МОЗ розкрило ситуацію з вакцинами: чи загрожує Україні дефіцит щеплень

В Україні станом на середину липня немає дефіциту вакцин, передбачених Національним календарем профілактичних щеплень. Усі препарати, необхідні для обов'язкової вакцинації дітей та дорослих, доступні в регіонах країни. Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Календар щеплень

У МОЗ повідомили, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений Календар профілактичних щеплень, який передбачає обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань. Серед них – туберкульоз, поліомієліт, гепатит В, кір, краснуха, паротит, дифтерія, правець, кашлюк, гемофільна інфекція типу b та вірус папіломи людини.

У відомстві наголошують, що всі вакцини безкоштовно доступні в закладах охорони здоров'я по всій країні. Розподіл препаратів здійснюється відповідно до заявок медичних установ через обласні центри контролю та профілактики хвороб. Для мешканців віддалених населених пунктів працюють мобільні вакцинальні бригади.

Водночас МОЗ оприлюднило дані про фінансування закупівель. У 2025 році до закупівлі було визначено п'ять вакцин, чотири з яких придбали на загальну суму понад 454,8 млн грн без ПДВ.

Значну частину потреб країни вдалося покрити завдяки міжнародній підтримці. У 2025 році Альянс Gavi безкоштовно передав Україні понад 4 мільйони доз різних вакцин, включно з препаратами від поліомієліту, туберкульозу, кору, дифтерії, правця, гепатиту В та інших захворювань.

На 2026 рік МОЗ уже запланувало закупівлю восьми вакцин на суму понад 1,35 млрд грн. Крім того, Україна досягла нових домовленостей із Gavi щодо безоплатного постачання ще понад 2,5 мільйона доз вакцин.

Таким чином у МОЗ запевняють, що система імунопрофілактики залишається забезпеченою необхідними препаратами, а ризиків масштабного дефіциту вакцин на сьогодні не фіксується. Водночас обсяги міжнародної допомоги свідчать, що підтримка партнерів залишається одним із ключових факторів стабільності національної програми щеплень.

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