Лікар назвав країни з найкращою системою охорони здоров’я у світі

Якість медичної допомоги дедалі частіше стає вирішальним фактором при виборі країни для життя. Водночас навіть у розвинених державах підходи до охорони здоров’я можуть суттєво відрізнятися. Американський онколог та біоетик доктор Зік Емануель вважає, що Сполучені Штати далеко не найкращий варіант для тих, хто ставить медицину на перше місце.

Лікар назвав країни з найкращою медициною. Фото з відкритих джерел

Зік Емануель у подкасті "Обстеження з доктором Майком" відповів на запитання, у якій країні хотів би жити, якби якість системи охорони здоров’я була ключовим критерієм. Хоча Емануель наголосив, що не обирав би країну виключно за цим показником, у гіпотетичному сценарії він назвав три європейські держави: Нідерланди, Німеччину та Норвегію.

"Головними переможцями стали Нідерланди, Німеччина та Норвегія. Вони, особливо Нідерланди та Норвегія, безумовно, роблять акцент на первинній медичній допомозі", — сказав Емануель.

За його словами, в Нідерландах і Норвегії доступ до вузьких спеціалістів можливий лише через сімейного лікаря, що допомагає контролювати витрати та уникати перевантаження лікарень.

Окремо Емануель відзначив нідерландську модель страхування, коли пацієнти можуть обирати між кількома страховими фондами, а держава жорстко регулює ціни. Крім того, лікарі первинної ланки зобов’язані працювати з психічними розладами і у більшості практик є спеціалізовані медсестри з ментального здоров’я.

Ще однією перевагою лікар назвав цілодобовий доступ до медиків, які мають повну інформацію про пацієнта. Водночас ці країни витрачають близько 12% бюджету на охорону здоров’я, залишаючи ресурси для розвитку освіти, інфраструктури та екології, тобто факторів, які безпосередньо впливають на якість життя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені знайшли спосіб зупинити ключовий процес хвороби Альцгеймера.