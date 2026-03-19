Врач назвал страны с лучшей системой здравоохранения в мире

Качество медицинской помощи становится все чаще решающим фактором при выборе страны для жизни. В то же время, даже в развитых государствах подходы к здравоохранению могут существенно отличаться. Американский онколог и биоэтик доктор Зик Эмануэль считает, что Соединенные Штаты далеко не лучший вариант для тех, кто ставит медицину во главу угла.

Зик Эмануэль в подкасте "Обследование с доктором Майком" ответил на вопрос, в какой стране хотел бы жить, если бы качество системы здравоохранения было ключевым критерием. Хотя Эмануэль подчеркнул, что не выбирал бы страну исключительно по этому показателю, в гипотетическом сценарии он назвал три европейских государства: Нидерланды, Германию и Норвегию.

"Главными победителями стали Нидерланды, Германия и Норвегия. Они, особенно Нидерланды и Норвегия, безусловно, делают упор на первичной медицинской помощи", — сказал Эмануэль.

По его словам, в Нидерландах и Норвегии доступ к узким специалистам возможен только через семейного врача, помогающего контролировать расходы и избегать перегрузки больниц.

Отдельно Эмануэль отметил нидерландскую модель страхования, когда пациенты могут выбирать между несколькими страховыми фондами, а государство жестко регулирует цены. Кроме того, врачи первичного звена обязаны работать с психическими расстройствами и в большинстве практик есть специализированные медсестры по ментальному здоровью.

Еще одним преимуществом врач назвал круглосуточный доступ к медикам, имеющим полную информацию о пациенте. В то же время, эти страны тратят около 12% бюджета на здравоохранение, оставляя ресурсы для развития образования, инфраструктуры и экологии, то есть факторов, непосредственно влияющих на качество жизни.

