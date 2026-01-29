logo_ukra

Її серце зупинилося — але вона врятувала життя трьом: у Львові сталася історія, від якої навертаються сльози
commentss НОВИНИ Всі новини

У Львові вперше провели мультиорганний забір — доноркою стала 52-річна жінка, сини якої воюють за Україну.

29 січня 2026, 13:21
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Львові сталася подія, яка одночасно ламає серце і дає надію. 52-річна львів’янка померла після важкого інсульту, але навіть після смерті змогла врятувати життя трьом людям. Уперше в історії Університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького медики провели донорський мультиорганний забір. Про це повідомляють на сторінці Фейсбук Університету. 

Інсульт забрав матір двох воїнів ЗСУ, але її останнє рішення стало порятунком для дітей і дорослого

Жінку госпіталізували з гострим інсультом. Протягом майже тижня лікарі-анестезіологи та неврологи боролися за її життя, застосовуючи всі можливі методи інтенсивної терапії. Однак медики були змушені констатувати смерть мозку — стан, за якого повернення до життя вже неможливе. Саме в цей момент родина ухвалила надзвичайно складне, але благородне рішення — дати згоду на донорство органів.

Ця історія має ще глибший, болісніший вимір. Обидва сини жінки нині служать у лавах Збройних Сил України. Поки вони захищають країну на фронті, їхня мати — вже після смерті — продовжила рятувати українців.

У лікарні зазначають: трансплантаційна команда діяла за всіма міжнародними протоколами. За традицією донора провели до операційної коридором пошани, а в самій операційній медики вшанували її пам’ять хвилиною мовчання.

Завдяки цьому рішенню нове життя отримали троє пацієнтів. Одна нирка врятує 13-річного хлопчика з важким захворюванням, який тривалий час перебував на діалізі. Іншу нирку транспортували до Києва — для ще однієї дитини. Печінку пересадили дорослому чоловікові з критичною формою цирозу, для якого трансплантація була єдиним шансом вижити.

У медичному університеті наголошують: цей випадок став історичним не лише через першу мультиорганну трансплантацію, а й через силу людського вибору. У момент найбільшої втрати родина змогла подумати про життя інших.

Читайте також в "Коментарях", що у Львові трьох медиків судитимуть за підпільний аборт, який призвів до важких наслідків. 



