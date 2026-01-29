logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Ее сердце остановилось — но она спасла жизнь трем: во Львове произошла история, от которой возвращаются слезы
commentss НОВОСТИ Все новости

Ее сердце остановилось — но она спасла жизнь трем: во Львове произошла история, от которой возвращаются слезы

Во Львове впервые провели мультиорганный забор – доноркой стала 52-летняя женщина, сыновья которой воюют за Украину.

29 января 2026, 13:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Во Львове произошло событие, которое одновременно ломает сердце и дает надежду. 52-летняя львовянка скончалась после тяжелого инсульта, но даже после смерти смогла спасти жизнь трем людям. Впервые в истории Университетской больницы Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого медики провели мультиорганный донорский забор. Об этом сообщают на странице Фэйсбук Университета.

Ее сердце остановилось — но она спасла жизнь трем: во Львове произошла история, от которой возвращаются слезы

Инсульт забрал мать двух воинов ВСУ, но ее последнее решение стало спасением для детей и взрослого

Женщину госпитализировали с острым инсультом. В течение почти недели врачи-анестезиологи и неврологи боролись за ее жизнь, применяя все возможные методы интенсивной терапии. Однако медики были вынуждены констатировать смерть мозга — состояние, при котором возвращение к жизни уже невозможно. Именно в этот момент семья приняла очень сложное, но благородное решение — дать согласие на донорство органов.

Эта история имеет еще более глубокое, мучительное измерение. Оба сына женщины сейчас служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Пока они защищают страну на фронте, их мать уже после смерти продолжила спасать украинцев.

В больнице отмечают: трансплантационная команда действовала по всем международным протоколам. По традиции донора провели в операционной коридором почет, а в самой операционной медики почтили ее память минутой молчания.

Благодаря этому решению новая жизнь получили трое пациентов. Одна почка спасет 13-летнего мальчика с тяжелым заболеванием, длительно находившимся на диализе. Другую почку транспортировали в Киев для еще одного ребенка. Печень пересадили взрослому мужчине с критической формой цирроза, для которого трансплантация была единственным шансом выжить.

В медицинском университете отмечают: этот случай стал историческим не только из-за первой мультиорганной трансплантации, но и из-за силы человеческого выбора. В момент наибольшей потери семья сумела подумать о жизни других.

Читайте также в "Комментариях", что во Львове троих медиков будут судить за подпольный аборт, который привел к тяжелым последствиям.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости