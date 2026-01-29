Ее сердце остановилось — но она спасла жизнь трем: во Львове произошла история, от которой возвращаются слезы

Во Львове произошло событие, которое одновременно ломает сердце и дает надежду. 52-летняя львовянка скончалась после тяжелого инсульта, но даже после смерти смогла спасти жизнь трем людям. Впервые в истории Университетской больницы Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого медики провели мультиорганный донорский забор. Об этом сообщают на странице Фэйсбук Университета.

Инсульт забрал мать двух воинов ВСУ, но ее последнее решение стало спасением для детей и взрослого

Женщину госпитализировали с острым инсультом. В течение почти недели врачи-анестезиологи и неврологи боролись за ее жизнь, применяя все возможные методы интенсивной терапии. Однако медики были вынуждены констатировать смерть мозга — состояние, при котором возвращение к жизни уже невозможно. Именно в этот момент семья приняла очень сложное, но благородное решение — дать согласие на донорство органов.

Эта история имеет еще более глубокое, мучительное измерение. Оба сына женщины сейчас служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Пока они защищают страну на фронте, их мать уже после смерти продолжила спасать украинцев.

В больнице отмечают: трансплантационная команда действовала по всем международным протоколам. По традиции донора провели в операционной коридором почет, а в самой операционной медики почтили ее память минутой молчания.

Благодаря этому решению новая жизнь получили трое пациентов. Одна почка спасет 13-летнего мальчика с тяжелым заболеванием, длительно находившимся на диализе. Другую почку транспортировали в Киев для еще одного ребенка. Печень пересадили взрослому мужчине с критической формой цирроза, для которого трансплантация была единственным шансом выжить.

В медицинском университете отмечают: этот случай стал историческим не только из-за первой мультиорганной трансплантации, но и из-за силы человеческого выбора. В момент наибольшей потери семья сумела подумать о жизни других.

