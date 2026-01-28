У Львові трьох медиків судитимуть за підпільний аборт із тяжкими наслідками: жінка опинилася у реанімації

У Львові трьох медичних працівників – акушер-гінеколога, акушерку та адміністраторку приватної клініки – судитимуть за проведення підпільного аборту 29-річній жінці, який завершився тяжкими наслідками. Про це повідомляє ZAXID.NET. Інцидент стався у березні 2025 року у приватній клініці "Ніка і К", що на вулиці Івасюка. Внаслідок незаконного аборту жінка опинилася у реанімації, отримала серйозні пошкодження матки та кишківника, а також втратила здатність до вагітності.

Підпільний аборт у Львові закінчився трагедією: лікарі постануть перед судом

Як встановило слідство, 28-річна пацієнтка з Запорізької області, яка тимчасово перебувала у Польщі, звернулася до клініки з наміром перервати вагітність. Адміністраторка клініки, 67-річна медсестра, запропонувала послугу за 1 000 доларів і запросила лікарку УЗД та акушера-гінеколога, які офіційно не працювали у закладі. За її вказівкою, лікарка УЗД внесла неправдиві дані про завмерлу вагітність і відшарування плаценти, що створило підставу для проведення хірургічного втручання.

Під час операції акушер-гінеколог пошкодив матку та кишківник пацієнтки, і замість виклику швидкої допомоги відвіз її самостійно до лікарні. Внаслідок цього жінка опинилася у критичному стані та довгий час перебувала у реанімації. Прокуратура Львівщини підтвердила, що клініка не мала ліцензії на хірургічні втручання і штучне переривання вагітності, а заклад узагалі не був уповноважений надавати стаціонарні медпослуги.

Слідство кваліфікувало дії медиків як кримінальний аборт (ч. 3 ст. 134 ККУ), неналежне виконання професійних обов’язків (ч. 1 ст. 140 ККУ) та підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 358 ККУ). За даними журналістів, серед підозрюваних – 67-річний акушер-гінеколог Артур Шлемкевич, лікарка-акушерка Юлія Журавська та адміністраторка клініки Ольга Саврун.

Ця справа підкреслює небезпеку підпільних медичних процедур та важливість дотримання ліцензій та стандартів безпеки пацієнтів. Судовий процес дозволить встановити відповідальність за свідоме порушення медичних норм, яке призвело до серйозних наслідків для здоров’я та життя пацієнтки.

