Во Львове трое медиков будут судить за подпольный аборт с тяжелыми последствиями: женщина оказалась в реанимации

Во Львове троих медицинских работников – акушер-гинеколога, акушерку и администратора частной клиники – будут судить за проведение подпольного аборта 29-летней женщине, который завершился тяжелыми последствиями. Об этом сообщает ZAXID.NET. Инцидент произошел в марте 2025 года в частной клинике "Ника и К" по улице Ивасюка. В результате незаконного аборта женщина оказалась в реанимации, получила серьезные повреждения матки и кишечника, а также потеряла способность к беременности.

Подпольный аборт во Львове закончился трагедией: врачи предстанут перед судом

Как установило следствие, временно находившаяся в Польше 28-летняя пациентка из Запорожской области обратилась в клинику с намерением прервать беременность. Администратор клиники, 67-летняя медсестра, предложила услугу за 1 000 долларов и пригласила врача УЗИ и акушера-гинеколога, официально не работавших в заведении. По ее указанию, врач УЗИ внесла ложные данные об замершей беременности и отслоении плаценты, что создало основание для проведения хирургического вмешательства.

Во время операции акушер-гинеколог повредил матку и кишечник пациентки и вместо вызова скорой помощи отвез ее самостоятельно в больницу. В результате женщина оказалась в критическом состоянии и долгое время находилась в реанимации. Прокуратура Львовщины подтвердила, что клиника не имела лицензии на хирургические вмешательства и искусственное прерывание беременности, а заведение вообще не было уполномочено предоставлять стационарные медуслуги.

Следствие квалифицировало действия медиков как уголовный аборт (ч. 3 ст. 134 УКУ), ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 140 УКУ) и подлог официальных документов (ч. 1 ст. 358 УКУ). По данным журналистов, среди подозреваемых – 67-летний акушер-гинеколог Артур Шлемкевич, врач-акушер Юлия Журавская и администратор клиники Ольга Саврун.

Это подчеркивает опасность подпольных медицинских процедур и важность соблюдения лицензий и стандартов безопасности пациентов. Судебный процесс позволит установить ответственность за сознательное нарушение медицинских норм, повлекшее серьезные последствия для здоровья и жизни пациентки.

