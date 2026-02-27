logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство медицина Більше жодних черг у поліклініці: українцям дозволили оформлювати лікарняний з дому – як це працює
commentss НОВИНИ Всі новини

Більше жодних черг у поліклініці: українцям дозволили оформлювати лікарняний з дому – як це працює

Достатньо дзвінка або онлайн-консультації – алгоритм оформлення вже працює.

27 лютого 2026, 21:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Українці можуть оформити лікарняний, не виходячи з дому. Якщо у вас з’явилися симптоми захворювання, тепер не обов’язково стояти в чергах у медзакладі – достатньо дистанційного звернення до лікаря. Про це повідомляє "Ти ж юрист".

Більше жодних черг у поліклініці: українцям дозволили оформлювати лікарняний з дому – як це працює

Лікарняний без візиту до лікаря – покрокова інструкція для українців

Як працює дистанційний лікарняний

Перший крок – зв’язатися зі своїм лікарем телефоном або через інтернет-зв’язок. Це може бути звичайний дзвінок, відеоконсультація чи телемедичний сервіс. На підставі наданої вами інформації лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Документ створюється в електронній системі охорони здоров’я.

Після цього пацієнт отримує смс-повідомлення з номером медичного висновку. Далі система працює автоматично: документ передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, який адмініструє Пенсійний фонд України.

Електронний лікарняний формується без паперових довідок

На основі медичного висновку автоматично створюється електронний листок непрацездатності – саме той документ, за яким нараховуються виплати. Коли це відбудеться, людина отримає ще одне смс – вже від Пенсійного фонду – із номером лікарняного.

Після цього потрібно повідомити роботодавця про відкриття лікарняного. Достатньо передати номер документа телефоном або в месенджері. Роботодавець бачить інформацію в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Коли будуть виплати

Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець може здійснити оплату. Таким чином, процес відбувається повністю онлайн – без паперових бланків і особистих візитів.

Що важливо знати

Електронний лікарняний оформлюється лише після консультації з лікарем. Самостійно "відкрити" його неможливо. Також медик має право запросити пацієнта на очний огляд, якщо вважатиме це необхідним.

Фахівці наголошують: дистанційний формат значно зменшує ризик поширення інфекцій та економить час. Особливо це актуально під час сезонних захворювань, коли навантаження на медичні установи зростає.

Отже, якщо з’явилися симптоми і ви не можете працювати – достатньо зв’язатися з лікарем. Уся процедура відбувається автоматично, а електронний лікарняний має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Читайте також в "Коментарях", що скоро почнеться реєстрація на НМТ. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини