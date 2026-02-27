Больше очередей в поликлинике: украинцам разрешили оформлять больничный из дома – как это работает

Украинцы могут оформить больничный, не выходя из дома. Если у вас появились симптомы заболевания, теперь не обязательно стоять в очередях в медучреждении – достаточно дистанционного обращения к врачу. Об этом сообщает "Ты же юрист".

Больничный без визита к врачу – пошаговая инструкция для украинцев

Как работает дистанционный больничный

Первый шаг – связаться со своим врачом по телефону или через интернет-связь. Это может быть обычный звонок, видеоконсультация или телемедицинское обслуживание. На основании предоставленной вами информации врач формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Документ создается в электронной системе здравоохранения.

После этого пациент получает смс-сообщение с номером медицинского заключения. Далее, система работает автоматически: документ передается в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который администрирует Пенсионный фонд Украины.

Электронный больничный формируется без бумажных справок

На основе медицинского заключения автоматически создается электронный лист нетрудоспособности – именно тот документ, по которому начисляются выплаты. Когда это произойдет, человек получит еще одну смс – уже от Пенсионного фонда – с номером больничного.

После этого нужно сообщить работодателю об открытии больничного. Достаточно передать номер документа по телефону или в мессенджере. Работодатель видит информацию в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Когда будут выплаты

Через 7 дней после даты закрытия больничного работодатель может произвести оплату. Таким образом, процесс проходит полностью онлайн – без бумажных бланков и личных визитов.

Что важно знать

Электронный больничный оформляется только после консультации с лечащим врачом. Самостоятельно "открыть" его невозможно. Также медик имеет право пригласить пациента на очное освидетельствование, если сочтет это необходимым.

Специалисты отмечают: дистанционный формат значительно уменьшает риск распространения инфекций и экономит время. Особенно это актуально во время сезонных заболеваний, когда нагрузка на медицинские учреждения растет.

Итак, если появились симптомы и вы не можете работать – достаточно связаться с врачом. Вся процедура проходит автоматически, а электронный больничный имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

