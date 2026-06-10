“Безкоштовна” медицина: що робити, якщо лікарі вимагають гроші за лікування

Законодавство України гарантує громадянам безплатне лікування в межах визначених пакетів медичних послуг. Однак в лікарнях трапляються випадки, коли лікарі вимагають від пацієнтів вносити добровільні внески, або взагалі оплачувати лікування. Портал “Коментарі” з’ясував, куди звертатися українцям, якщо лікарі вимагають гроші.

Медичны послуги. Фото портал "Коментарі"

У Міністерстві охорони здоров’я України на офіційний журналістський запит повідомили, що у 2026 році Програма медичних гарантій, за якою надається безплатне лікування, складається з 46 пакетів медичних послуг, які охоплюють такі види медичної допомоги, як:

екстрена,

первинна,

спеціалізована,

паліативна медична допомога,

реабілітація у сфері

охорони здоров’я,

медична допомога дітям,

медична допомога при вагітності та пологах.

У 2026 році медичні послуги у стаціонарних умовах, а також в умовах стаціонару одного дня надаються безоплатно в рамках тих самих пакетів, зазначили у міністерстві. При цьому уточнили, що медичні заклади можуть надавати й інші послуги, які не входять до Програми медичних гарантій та не оплачуються із Державного бюджету.

“Надавачам медичних послуг забороняється вимагати та отримувати винагороду в будь-якій формі від пацієнтів або їх представників за медичні послуги, які надані за кошти Програми медичних гарантій. Відповідно пацієнти мають право безоплатно отримувати медичні послуги у всіх закладах охорони здоров’я України, які мають договір із НСЗУ за відповідними пакетами послуг, незалежно від місця реєстрації пацієнта та приналежності до тієї чи іншої соціальної групи, оскільки законодавчі норми щодо медичного забезпечення є загальними для всіх”, — пояснили в МОЗ.

У міністерстві пояснили, що пацієнт може подати скаргу у разі порушення з боку закладу охорони до НСЗУ у декілька способів:

за безкоштовним номером контакт-центру: 16-77, дочекатися з’єднання з оператором та оформити звернення;

надіслати лист на електронну пошту: [email protected] або на поштову адресу: просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.

У скарзі потрібно вказати: ПІБ пацієнта, дату народження, дату події, назву закладу охорони здоров’я, посаду і ПІБ особи, яка порушила права пацієнта (вимога оплати за медичні послуги, відмови надання послуг тощо), детально описати ситуацію (за наявності додати більше фактів та доказів: копії документів, чеків, фото-, відео-, аудіофіксацію порушення), контакти для зворотного зв’язку (номер телефону, електронну або поштову адресу).

У разі порушення прав на медичну допомогу пацієнт може:

звернутися до керівника закладу охорони здоров’я;

подати звернення до обласного департаменту охорони здоров’я або обласної військової адміністрації;

направити скаргу до Міністерства охорони здоров’я України – якщо місцеві органи не реагують або порушено затверджені стандарти надання допомоги (наказ МОЗ від 09.03.2022 № 441);

звернутися до НСЗУ – якщо послуга була неналежно надана в межах Програми медичних гарантій відповідно до умов договору;

звернутися до правоохоронних органів — якщо внаслідок бездіяльності чи помилки медичних працівників завдано шкоди життю або здоров’ю;

повідомити Уповноваженого Верховної Ради з прав людини — якщо дії або бездіяльність органів влади порушують право на медичну допомогу (Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як держава забезпечує ветеранів медичними послугами.