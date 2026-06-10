“Безкоштовна” медицина: що робити, якщо лікарі вимагають гроші за лікування

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Законодавство України гарантує громадянам безплатне лікування в межах визначених пакетів медичних послуг. Однак в лікарнях трапляються випадки, коли лікарі вимагають від пацієнтів вносити добровільні внески, або взагалі оплачувати лікування. Портал “Коментарі” з’ясував, куди звертатися українцям, якщо лікарі вимагають гроші.
Медичны послуги. Фото портал "Коментарі"
У Міністерстві охорони здоров’я України на офіційний журналістський запит повідомили, що у 2026 році Програма медичних гарантій, за якою надається безплатне лікування, складається з 46 пакетів медичних послуг, які охоплюють такі види медичної допомоги, як:
екстрена,
первинна,
спеціалізована,
паліативна медична допомога,
реабілітація у сфері
охорони здоров’я,
медична допомога дітям,
медична допомога при вагітності та пологах.
У 2026 році медичні послуги у стаціонарних умовах, а також в умовах стаціонару одного дня надаються безоплатно в рамках тих самих пакетів, зазначили у міністерстві. При цьому уточнили, що медичні заклади можуть надавати й інші послуги, які не входять до Програми медичних гарантій та не оплачуються із Державного бюджету.
У міністерстві пояснили, що пацієнт може подати скаргу у разі порушення з боку закладу охорони до НСЗУ у декілька способів:
за безкоштовним номером контакт-центру: 16-77, дочекатися з’єднання з оператором та оформити звернення;
надіслати лист на електронну пошту: [email protected] або на поштову адресу: просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.
У скарзі потрібно вказати: ПІБ пацієнта, дату народження, дату події, назву закладу охорони здоров’я, посаду і ПІБ особи, яка порушила права пацієнта (вимога оплати за медичні послуги, відмови надання послуг тощо), детально описати ситуацію (за наявності додати більше фактів та доказів: копії документів, чеків, фото-, відео-, аудіофіксацію порушення), контакти для зворотного зв’язку (номер телефону, електронну або поштову адресу).
У разі порушення прав на медичну допомогу пацієнт може:
звернутися до керівника закладу охорони здоров’я;
подати звернення до обласного департаменту охорони здоров’я або обласної військової адміністрації;
направити скаргу до Міністерства охорони здоров’я України – якщо місцеві органи не реагують або порушено затверджені стандарти надання допомоги (наказ МОЗ від 09.03.2022 № 441);
звернутися до НСЗУ – якщо послуга була неналежно надана в межах Програми медичних гарантій відповідно до умов договору;
звернутися до правоохоронних органів — якщо внаслідок бездіяльності чи помилки медичних працівників завдано шкоди життю або здоров’ю;
повідомити Уповноваженого Верховної Ради з прав людини — якщо дії або бездіяльність органів влади порушують право на медичну допомогу (Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як держава забезпечує ветеранів медичними послугами.