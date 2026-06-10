"Бесплатная" медицина: что делать, если врачи требуют деньги за лечение

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Кречмаровская Наталия
Законодательство Украины гарантирует гражданам бесплатное лечение в рамках определенных пакетов медицинских услуг. Однако в больницах бывают случаи, когда врачи требуют от пациентов вносить добровольные взносы или вообще оплачивать лечение. Портал "Комментарии" выяснил, куда обращаться украинцам, если врачи требуют деньги.
Медицинские услуги. Фото портал "Комментарии"
В Министерстве здравоохранения Украины на официальный журналистский запрос сообщили, что в 2026 году Программа медицинских гарантий, по которой предоставляется бесплатное лечение, состоит из 46 пакетов медицинских услуг, охватывающих такие виды медицинской помощи, как:
экстренная,
первичная,
специализированная,
паллиативная медицинская помощь,
реабилитация в области
здравоохранения,
медицинская помощь детям,
медицинская помощь при беременности и родах.
В 2026 году медицинские услуги в стационарных условиях, а также в условиях стационара в один день, предоставляются бесплатно в рамках тех же пакетов, отметили в министерстве. При этом уточнили, что медицинские учреждения могут предоставлять и другие услуги, не входящие в Программу медицинских гарантий и не оплачиваемые из Государственного бюджета.
В министерстве пояснили, что пациент может подать жалобу в случае нарушения со стороны учреждения охраны в НСЗУ в несколько способов:
по бесплатному номеру контакт-центра: 16-77, дождаться соединения с оператором и оформить обращение;
отправить письмо по электронной почте: [email protected] или по почтовому адресу: просп. Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.
В жалобе нужно указать: ФИО пациента, дату рождения, дату события, название учреждения здравоохранения, должность и ФИО лица, нарушившего права пациента (требование оплаты за медицинские услуги, отказа в оказании услуг и т.п.), подробно описать ситуацию (при наличии добавить больше фактов и доказательств: копии документов, чеков, фото-, видео-, аудиофиксацию нарушения), контакты для обратной связи (номер телефона, электронный или почтовый адрес).
В случае нарушения прав на медицинскую помощь пациент может:
обратиться к руководителю учреждения здравоохранения;
подать обращение в областной департамент здравоохранения или областную военную администрацию;
направить жалобу в Министерство здравоохранения Украины – если местные органы не реагируют или нарушены утвержденные стандарты оказания помощи (приказ Минздрава от 09.03.2022 № 441);
обратиться в НСЗУ – если услуга была ненадлежаще предоставлена в рамках Программы медицинских гарантий в соответствии с условиями договора;
обратиться в правоохранительные органы — если вследствие бездействия или ошибки медицинских работников причинен вред жизни или здоровью;
сообщить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека — если действия или бездействие органов власти нарушают право на медицинскую помощь (Закон Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека").
Напомним: портал "Комментарии" писал, как государство обеспечивает ветеранов медицинскими услугами.