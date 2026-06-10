"Бесплатная" медицина: что делать, если врачи требуют деньги за лечение

Законодательство Украины гарантирует гражданам бесплатное лечение в рамках определенных пакетов медицинских услуг. Однако в больницах бывают случаи, когда врачи требуют от пациентов вносить добровольные взносы или вообще оплачивать лечение. Портал "Комментарии" выяснил, куда обращаться украинцам, если врачи требуют деньги.

Медицинские услуги. Фото портал "Комментарии"

В Министерстве здравоохранения Украины на официальный журналистский запрос сообщили, что в 2026 году Программа медицинских гарантий, по которой предоставляется бесплатное лечение, состоит из 46 пакетов медицинских услуг, охватывающих такие виды медицинской помощи, как:

экстренная,

первичная,

специализированная,

паллиативная медицинская помощь,

реабилитация в области

здравоохранения,

медицинская помощь детям,

медицинская помощь при беременности и родах.

В 2026 году медицинские услуги в стационарных условиях, а также в условиях стационара в один день, предоставляются бесплатно в рамках тех же пакетов, отметили в министерстве. При этом уточнили, что медицинские учреждения могут предоставлять и другие услуги, не входящие в Программу медицинских гарантий и не оплачиваемые из Государственного бюджета.

"Предоставителям медицинских услуг запрещается требовать и получать вознаграждение в любой форме от пациентов или их представителей за медицинские услуги, которые предоставлены за средства Программы медицинских гарантий. Соответственно пациенты имеют право бесплатно получать медицинские услуги во всех учреждениях здравоохранения Украины, имеющих договор с НСЗУ за другой пакет социальной группы, поскольку законодательные нормы по медицинскому обеспечению общие для всех”, — пояснили в Минздраве.

В министерстве пояснили, что пациент может подать жалобу в случае нарушения со стороны учреждения охраны в НСЗУ в несколько способов:

по бесплатному номеру контакт-центра: 16-77, дождаться соединения с оператором и оформить обращение;

отправить письмо по электронной почте: [email protected] или по почтовому адресу: просп. Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.

В жалобе нужно указать: ФИО пациента, дату рождения, дату события, название учреждения здравоохранения, должность и ФИО лица, нарушившего права пациента (требование оплаты за медицинские услуги, отказа в оказании услуг и т.п.), подробно описать ситуацию (при наличии добавить больше фактов и доказательств: копии документов, чеков, фото-, видео-, аудиофиксацию нарушения), контакты для обратной связи (номер телефона, электронный или почтовый адрес).

В случае нарушения прав на медицинскую помощь пациент может:

обратиться к руководителю учреждения здравоохранения;

подать обращение в областной департамент здравоохранения или областную военную администрацию;

направить жалобу в Министерство здравоохранения Украины – если местные органы не реагируют или нарушены утвержденные стандарты оказания помощи (приказ Минздрава от 09.03.2022 № 441);

обратиться в НСЗУ – если услуга была ненадлежаще предоставлена в рамках Программы медицинских гарантий в соответствии с условиями договора;

обратиться в правоохранительные органы — если вследствие бездействия или ошибки медицинских работников причинен вред жизни или здоровью;

сообщить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека — если действия или бездействие органов власти нарушают право на медицинскую помощь (Закон Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека").

Напомним: портал "Комментарии" писал, как государство обеспечивает ветеранов медицинскими услугами.