Гучні заяви чи реальна допомога: як держава забезпечує ветеранів медичними послугами

Кречмаровская Наталия
В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна і велика кількість військових отримують поранення різного ступеня тяжкості та потребують не тільки негайного лікування, а й реабілітації, профілактики та адаптації. Портал “Коментарі” запитав у Міністерства у справах ветеранів України, чи забезпечені ветерани необхідними медичними послугами.
У Міністерстві на офіційний запит порталу зазначили, що надання медичних послуг ветеранам війни є частиною державної системи підтримки та забезпечене через програму медичних гарантій.
Також у 2025 та 2026 роках Мінветеранів запровадило реалізацію деяких експериментальних проєктів. Мета — розширення медичних послуг для ветеранів війни, підтримки психічного здоров’я ветеранів та членів їх сімей. Фінансуються ці проєкти коштом державного бюджету. У 2026 році реалізуються наступні експериментальні проєкти з надання послуг з:
адаптації осіб, які повністю або частково втратили зір,
довготривалого медичного догляду,
корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків,
посилення спроможностей,
медико-психологічного супроводу.
Зазначають, що окремо реалізується трирівнева система надання психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб.
Портал “Коментарі” поцікавився в офіцера запасу, лідерки та співзасновниці USASTANDSWITHUKRAINE, експертки з нацбезпеки і оборони Катерини Коваль держава реально задовольняє потреби військових в медичних послугах, чи більше декларує допомогу. Експертка зазначила, що кожну справу, кожне питання треба розглядати індивідуально.
За її словами, покращити ситуацію можна через більше наповнення бюджету — тоді держава може забезпечувати ще більше послуг для ветеранів, реалізацію нових програм.
