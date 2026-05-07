Гучні заяви чи реальна допомога: як держава забезпечує ветеранів медичними послугами

В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна і велика кількість військових отримують поранення різного ступеня тяжкості та потребують не тільки негайного лікування, а й реабілітації, профілактики та адаптації. Портал “Коментарі” запитав у Міністерства у справах ветеранів України, чи забезпечені ветерани необхідними медичними послугами.

У Міністерстві на офіційний запит порталу зазначили, що надання медичних послуг ветеранам війни є частиною державної системи підтримки та забезпечене через програму медичних гарантій.

“За програмою медичних гарантій ветерани війни можуть отримати безплатне лікування згідно зі встановленими діагнозами у будь-якому медичному закладі, який має договір з Національною службою здоров’я України на відповідний пакет послуг, за умови наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Крім того, у межах програми реімбурсації “Доступні ліки" ветерани війни можуть отримати безоплатно або з частковою оплатою необхідні за медичними показаннями ліки, що входять до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 .03. 2009 № 333 (зі змінами). Для участі у програмі “Доступні ліки" потрібно мати електронний рецепт від сімейного або лікуючого лікаря. Препарати можна безплатно отримати в аптеках, які уклали відповідний договір з НСЗУ”, — пояснили в Міністерстві.

Також у 2025 та 2026 роках Мінветеранів запровадило реалізацію деяких експериментальних проєктів. Мета — розширення медичних послуг для ветеранів війни, підтримки психічного здоров’я ветеранів та членів їх сімей. Фінансуються ці проєкти коштом державного бюджету. У 2026 році реалізуються наступні експериментальні проєкти з надання послуг з:

адаптації осіб, які повністю або частково втратили зір,

довготривалого медичного догляду,

корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків,

посилення спроможностей,

медико-психологічного супроводу.

Зазначають, що окремо реалізується трирівнева система надання психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб.

Ознайомитися детальніше з проєктами можна в офіційній відповіді Мінветеранів порталу “Коментарі”.

Портал “Коментарі” поцікавився в офіцера запасу, лідерки та співзасновниці USASTANDSWITHUKRAINE, експертки з нацбезпеки і оборони Катерини Коваль держава реально задовольняє потреби військових в медичних послугах, чи більше декларує допомогу. Експертка зазначила, що кожну справу, кожне питання треба розглядати індивідуально.

“І офіційно ми знаємо, що існує дуже багато безплатних послуг для ветеранів від ветеранського спорту на обмежену суму з різних медичних послуг. Тому треба дійсно аналізувати, робити висновки щодо кожної ситуації окремо”, — наголосила Катерина Коваль.

За її словами, покращити ситуацію можна через більше наповнення бюджету — тоді держава може забезпечувати ще більше послуг для ветеранів, реалізацію нових програм.

“Щоб програма була безплатною, її потрібно профінансувати з державного бюджету. Збільшити кількість послуг для наших ветеранів та створити нові державні програми можливо за умови додаткового наповнення бюджету. Додаткове наповнення бюджету може бути за умови регулювання сфери глобальної безпеки та бізнесу. І в рамках цього важливе започаткування нових економічних моделей співпраці з нашими закордонними партнерами. Це дозволить наповнити більше наш бюджет, залучити ветеранів до функціонування цієї сфери, і також допоможе створити нові програми для наших ветеранів, нові робочі місця”, — пояснила експертка.

