Громкие заявления или реальная помощь: как государство обеспечивает ветеранов медицинскими услугами

Кречмаровская Наталия
В Украине пятый год продолжается полномасштабная война и большое количество военных получают ранения разной степени тяжести и нуждаются не только в немедленном лечении, но и в реабилитации, профилактике и адаптации. Портал "Комментарии" спросил у Министерства по делам ветеранов Украины, обеспечены ли ветераны необходимыми медицинскими услугами.
Помощь ветеранам. Фото портал "Комментарии"
В Министерстве на официальный запрос портала отметили, что предоставление медицинских услуг ветеранам войны является частью государственной системы поддержки и обеспечено через программу медицинских гарантий.
Также в 2025 и 2026 годах Минветеранов ввело реализацию некоторых экспериментальных проектов. Цель – расширение медицинских услуг для ветеранов войны, поддержания психического здоровья ветеранов и членов их семей. Финансируются эти проекты на средства государственного бюджета. В 2026 году реализуются следующие экспериментальные проекты по предоставлению услуг по:
адаптации лиц, полностью или частично потерявших зрение,
длительному медицинскому уходу,
коррекции рубцовых изменений кожи после травм, ожогов,
усилении способностей,
медико-психологическом сопровождении.
Отмечают, что отдельно реализуется трехуровневая система оказания психологической помощи ветеранам войны и членам их семей и другим категориям лиц.
Ознакомиться подробнее с проектами можно в официальном ответе Минветеранов портала "Комментарии".
Портал "Комментарии" поинтересовался у офицера запаса, лидера и соучредителя USASTANDSWITHUKRAINE, эксперта по нацбезопасности и обороне Екатерины Коваль реально ли государство удовлетворяет потребности военных в медицинских услугах, или больше декларирует помощь. Эксперт отметила, что каждое дело, каждый вопрос нужно рассматривать индивидуально.
По ее словам, улучшить ситуацию можно через большее наполнение бюджета — тогда государство может обеспечивать еще больше услуг для ветеранов, реализацию новых программ.
