Громкие заявления или реальная помощь: как государство обеспечивает ветеранов медицинскими услугами

В Украине пятый год продолжается полномасштабная война и большое количество военных получают ранения разной степени тяжести и нуждаются не только в немедленном лечении, но и в реабилитации, профилактике и адаптации. Портал "Комментарии" спросил у Министерства по делам ветеранов Украины, обеспечены ли ветераны необходимыми медицинскими услугами.

В Министерстве на официальный запрос портала отметили, что предоставление медицинских услуг ветеранам войны является частью государственной системы поддержки и обеспечено через программу медицинских гарантий.

"По программе медицинских гарантий ветераны войны могут получить бесплатное лечение согласно установленным диагнозам в любом медицинском учреждении, которое имеет договор с Национальной службой здоровья Украины на соответствующий пакет услуг, при условии наличия электронного направления от семейного или лечащего врача. Кроме того, в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства" ветераны войны могут получить бесплатно или с частичной оплатой необходимые по медицинским показаниям лекарства, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25.03. 2009 г. № 333 (с изменениями). Для участия в программе "Доступные лекарства" нужно иметь электронный рецепт от семейного или лечащего врача. Препараты можно бесплатно получить в аптеках, заключивших соответствующий договор с НСЗУ”, — объяснили в Министерстве.

Также в 2025 и 2026 годах Минветеранов ввело реализацию некоторых экспериментальных проектов. Цель – расширение медицинских услуг для ветеранов войны, поддержания психического здоровья ветеранов и членов их семей. Финансируются эти проекты на средства государственного бюджета. В 2026 году реализуются следующие экспериментальные проекты по предоставлению услуг по:

адаптации лиц, полностью или частично потерявших зрение,

длительному медицинскому уходу,

коррекции рубцовых изменений кожи после травм, ожогов,

усилении способностей,

медико-психологическом сопровождении.

Отмечают, что отдельно реализуется трехуровневая система оказания психологической помощи ветеранам войны и членам их семей и другим категориям лиц.

Портал "Комментарии" поинтересовался у офицера запаса, лидера и соучредителя USASTANDSWITHUKRAINE, эксперта по нацбезопасности и обороне Екатерины Коваль реально ли государство удовлетворяет потребности военных в медицинских услугах, или больше декларирует помощь. Эксперт отметила, что каждое дело, каждый вопрос нужно рассматривать индивидуально.

"И официально мы знаем, что существует очень много бесплатных услуг для ветеранов от ветеранского спорта на ограниченную сумму по разным медицинским услугам. Поэтому нужно действительно анализировать, делать выводы по каждой ситуации отдельно", — подчеркнула Екатерина Коваль.

По ее словам, улучшить ситуацию можно через большее наполнение бюджета — тогда государство может обеспечивать еще больше услуг для ветеранов, реализацию новых программ.

"Чтобы программа была бесплатной, ее нужно профинансировать из государственного бюджета. Увеличить количество услуг для наших ветеранов и создать новые государственные программы возможно при условии дополнительного наполнения бюджета. Дополнительное наполнение бюджета может быть при условии регулирования сферы глобальной безопасности и бизнеса. И в рамках этого важен старт новых экономических моделей сотрудничества с нашими зарубежными партнерами. Это позволит больше наполнить наш бюджет, привлечь ветеранов к функционированию этой сферы, и также поможет создать новые программы для наших ветеранов, новые рабочие места”, — пояснила эксперт.

