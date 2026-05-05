Кількість ветеранів в Україні шокує: як забезпечують житлом захисників

В Україні п’ятий рік триває повномасштабна російська збройна агресія. За цей час значно збільшилась кількість ветеранів.

У Міністерстві у справах ветеранів України на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили, що станом 1 квітня 2026 року до Єдиного державного реєстру ветеранів війни внесена інформація про 1 777 382 ветерани війни, з них 1 462 323 особи мають статус учасника бойових дій. З цієї кількості 821 744 ветерани війни отримали статус до 24 лютого 2022 року, з них 564 064 особи отримали статус учасника бойових дій.

Тобто за час повномасштабної війни в Україні зареєстрували 955 638 ветерана.

Портал “Коментарі” також дізнався у Мінветеранів, скільки ветеранів та учасників бойових дій потребують житла станом на 1 квітня 2026 року та загалом скільки ветеранів отримали таку допомогу з 2022 року.

У Міністерстві розповіли, що упродовж 2022-2026 років житлом було забезпечено 9 787 деяких категорій ветеранів війни та членів їх сімей. Вони отримали грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення.

Станом на 1 березня 2026 року, як повідомили в Мінветеранів, в черзі на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення перебувають 3 579 ветеранів з інвалідністю I-II групи та членів сімей загиблих (померли) Захисників та Захисниць України. При цьому станом на 1 січня 2026 року на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебувають 73 383 ветеранів війни, з них:

учасників бойових дій – 57 029 осіб;

осіб з інвалідністю внаслідок війн — 10 555,

учасників війни – 5 799 осіб.

Фактично з 2022 року допомогу отримали менш ніж 5% ветеранів, які були зареєстровані ще у 2025 році.

Щодо бюджетних програм, то найбільше коштів виділили на забезпечення житлом ветеранів у 2024 році — 10517,3 млн грн.

У Мінветеранів зазначили, що міністерство, як головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами, постійно контролює цільове використання бюджетних коштів — здійснює моніторинг та аналіз поданої обласними та Київською міською держадміністрацією (військові адміністрації) інформації про використання субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та житло, придбане за рахунок коштів грошової компенсації.

Також у міністерстві повідомили, що ветерани можуть залишити скаргу, звернувшись на Єдину ветеранську лінію за тел. 1545 до фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб або через спеціалізовану веб-платформу та сервіс у застосунку “Дія” e-veteran.

