Количество ветеранов в Украине шокирует: как обеспечивают жильем защитников

В Украине пятый год идет полномасштабная российская вооруженная агрессия. За это время значительно увеличилось количество ветеранов.

В Министерстве по делам ветеранов Украины по официальному запросу портала "Комментарии" сообщили, что по состоянию 1 апреля 2026 года в Единый государственный реестр ветеранов войны внесена информация о 1 777 382 ветеранах войны, из них 1 462 323 человека имеют статус участника боевых действий. Из этого количества 821 744 ветерана войны получили статус до 24 февраля 2022 года, из них 564 064 человека получили статус участника боевых действий.

То есть, за время полномасштабной войны в Украине зарегистрировали 955 638 ветерана.

Портал "Комментарии" также узнал у Минветеранов, сколько ветеранов и участников боевых действий нуждаются в жилье по состоянию на 1 апреля 2026 года и в общей сложности сколько ветеранов получили такую помощь с 2022 года.

В Министерстве рассказали, что в течение 2022-2026 годов жильем было обеспечено 9787 некоторых категорий ветеранов войны и членов их семей. Они получили денежную компенсацию за положенные для получения жилые помещения.

По состоянию на 1 марта 2026 года, как сообщили в Минветеранов, в очереди на выплату денежной компенсации за причитающиеся жилые помещения находятся 3 579 ветеранов с инвалидностью I-II группы и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. При этом по состоянию на 1 января 2026 года на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, находятся 73 383 ветеранов войны, из них:

участников боевых действий – 57 029 человек;

лиц с инвалидностью в результате войн — 10 555,

участников войны – 5799 человек.

Фактически с 2022 года помощь получили менее 5% ветеранов, зарегистрированных еще в 2025 году.

Что касается бюджетных программ, то больше средств выделили на обеспечение жильем ветеранов в 2024 году — 10517,3 млн грн.

В Минветеранов отметили, что министерство, как главный распорядитель бюджетных средств по бюджетным программам, постоянно контролирует целевое использование бюджетных средств — осуществляет мониторинг и анализ представленной областными и Киевской городской госадминистрацией (военные администрации) информации об использовании субвенции из государственного бюджета на выплату денежной компенсации за причитающиеся за получение жилые помещения.

Также в министерстве сообщили, что ветераны могут оставить жалобу, обратившись на Единую ветеранскую линию по тел. 1545 к специалистам по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц или через специализированную веб-платформу и сервис в приложении "Действие" e-veteran.

