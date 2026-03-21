Золкін вражений: що зʼявилося біля Верховної Ради обурить кожного

Український блогер та публічний коментатор Володимир Золкін висловив обурення через посилені заходи безпеки біля Верховної Ради.

Блокпости біля Верховної Ради України

За його словами, неподалік парламенту встановлено блокпости, які обмежують доступ громадян до будівлі. Він звернув увагу на те, що в умовах війни такі заходи виглядають вибірковими.

Золкін поставив питання, чому додатковий захист забезпечують саме народним депутатам, тоді як звичайні громадяни, зокрема у громадських місцях на кшталт метро, не мають аналогічного рівня безпеки.

Він також з іронією прокоментував заяви окремих парламентарів про втому від роботи, зауваживши, що в такому випадку логічно було б зробити їх більш відкритими для суспільства.

На його думку, громадяни повинні мати можливість напряму звертатися до депутатів — як із запитаннями, так і зі словами підтримки.

Золкін припустив, що відкритість парламенту могла б стати інструментом діалогу між владою та суспільством, особливо в умовах війни.

Його заява викликала дискусію в мережі щодо балансу між безпекою державних інституцій і доступністю влади для громадян.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні склалася ситуація, за якої чоловіки віком до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", можуть підлягати мобілізації. Причиною стала правова невизначеність, що виникла після змін у законодавстві та затримки з набуттям чинності одного з ключових законів.

Після реформування системи військово-лікарських комісій категорію "обмежено придатний" було скасовано. Всі громадяни, які раніше мали цей статус, повинні були повторно пройти ВЛК і отримати нове рішення щодо придатності до служби. У результаті частина з них отримала статус військовозобов’язаних. Це означає, що за чинними нормами вони можуть бути мобілізовані на загальних підставах, якщо не мають законних підстав для відстрочки.

