Золкин поражен: что появилось возле Верховной Рады возмутит каждого

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинский блогер и публичный комментатор Владимир Золкин выразил возмущение из-за усиленных мер безопасности возле Верховной Рады.
Блокпосты возле Верховной Рады Украины
По его словам, недалеко от парламента установлены блокпосты, которые ограничивают доступ граждан к зданию. Он обратил внимание на то, что в условиях войны подобные меры выглядят выборочными.
Золкин задал вопрос, почему дополнительную защиту обеспечивают именно народным депутатам, тогда как обычные граждане, в том числе в общественных местах типа метро, не имеют аналогичного уровня безопасности.
Он также с иронией прокомментировал заявления отдельных парламентариев об усталости от работы, заметив, что в таком случае логично было бы сделать их открытыми для общества.
По его мнению, граждане должны иметь возможность напрямую обращаться к депутатам как с вопросами, так и со словами поддержки.
Золкин предположил, что открытость парламента могла стать инструментом диалога между властью и обществом, особенно в условиях войны.
Его заявление вызвало дискуссию в сети о балансе между безопасностью государственных институтов и доступностью властей для граждан.