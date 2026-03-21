logo

BTC/USD

70278

ETH/USD

2145.84

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Золкин поражен: что появилось возле Верховной Рады возмутит каждого
commentss НОВОСТИ Все новости

Золкин поражен: что появилось возле Верховной Рады возмутит каждого

Владимир Золкин подверг критике усиленные меры безопасности возле Верховной Рады и поставил под сомнение их целесообразность

21 марта 2026, 18:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский блогер и публичный комментатор Владимир Золкин выразил возмущение из-за усиленных мер безопасности возле Верховной Рады.

Золкин поражен: что появилось возле Верховной Рады возмутит каждого

Блокпосты возле Верховной Рады Украины

По его словам, недалеко от парламента установлены блокпосты, которые ограничивают доступ граждан к зданию. Он обратил внимание на то, что в условиях войны подобные меры выглядят выборочными.

Золкин задал вопрос, почему дополнительную защиту обеспечивают именно народным депутатам, тогда как обычные граждане, в том числе в общественных местах типа метро, не имеют аналогичного уровня безопасности.

Он также с иронией прокомментировал заявления отдельных парламентариев об усталости от работы, заметив, что в таком случае логично было бы сделать их открытыми для общества.

По его мнению, граждане должны иметь возможность напрямую обращаться к депутатам как с вопросами, так и со словами поддержки.

Золкин предположил, что открытость парламента могла стать инструментом диалога между властью и обществом, особенно в условиях войны.

Его заявление вызвало дискуссию в сети о балансе между безопасностью государственных институтов и доступностью властей для граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине сложилась ситуация, при которой мужчины в возрасте до 25 лет, ранее имевшие статус "ограниченно пригодных", могут подлежать мобилизации. Причиной стала правовая неопределенность, возникшая после изменений в законодательстве и задержки с вступлением в силу одного из ключевых законов.
После реформирования системы военно-врачебных комиссий категория "ограниченно годная" была отменена. Все граждане, ранее имевшие этот статус, должны были повторно пройти ВЛК и получить новое решение о пригодности к службе. В результате часть из них получила статус военнообязанных. Это означает, что по действующим нормам они могут быть мобилизованы на общих основаниях, если у них нет законных оснований для отсрочки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости