Золкин поражен: что появилось возле Верховной Рады возмутит каждого

Украинский блогер и публичный комментатор Владимир Золкин выразил возмущение из-за усиленных мер безопасности возле Верховной Рады.

Блокпосты возле Верховной Рады Украины

По его словам, недалеко от парламента установлены блокпосты, которые ограничивают доступ граждан к зданию. Он обратил внимание на то, что в условиях войны подобные меры выглядят выборочными.

Золкин задал вопрос, почему дополнительную защиту обеспечивают именно народным депутатам, тогда как обычные граждане, в том числе в общественных местах типа метро, не имеют аналогичного уровня безопасности.

Он также с иронией прокомментировал заявления отдельных парламентариев об усталости от работы, заметив, что в таком случае логично было бы сделать их открытыми для общества.

По его мнению, граждане должны иметь возможность напрямую обращаться к депутатам как с вопросами, так и со словами поддержки.

Золкин предположил, что открытость парламента могла стать инструментом диалога между властью и обществом, особенно в условиях войны.

Его заявление вызвало дискуссию в сети о балансе между безопасностью государственных институтов и доступностью властей для граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине сложилась ситуация, при которой мужчины в возрасте до 25 лет, ранее имевшие статус "ограниченно пригодных", могут подлежать мобилизации. Причиной стала правовая неопределенность, возникшая после изменений в законодательстве и задержки с вступлением в силу одного из ключевых законов.

После реформирования системы военно-врачебных комиссий категория "ограниченно годная" была отменена. Все граждане, ранее имевшие этот статус, должны были повторно пройти ВЛК и получить новое решение о пригодности к службе. В результате часть из них получила статус военнообязанных. Это означает, что по действующим нормам они могут быть мобилизованы на общих основаниях, если у них нет законных оснований для отсрочки.

