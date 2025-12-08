logo_ukra

Як виглядало життя Білецьких до повномасштабної війни

Дружина Андрія Білецького показала домашні архіви: рідкі зустрічі родини та життя до повномасштабної війни

8 грудня 2025, 19:20
Дружина командира Андрія Білецького опублікувала архівні сімейні відео, на яких зафіксовані моменти з минулого — зустрічі на свята, подорожі та короткі відпустки, яких родина мала дуже небагато через його службу. Ці кадри показують інший бік життя військового, що повністю змінилося після початку повномасштабної війни.

Як виглядало життя Білецьких до повномасштабної війни

Сімʼя Білецьких

За словами Тетяни Даниленко, до їхнього знайомства Білецький фактично ніколи не виїжджав за кордон. Саме вона наполягла, щоб хоча б раз на рік вони могли дозволити собі подорож — і щоразу ці поїздки ставали для нього нагодою побачити світ поза військовою реальністю.


Як виглядало життя Білецьких до повномасштабної війни - фото 2

Після 2022 року життя родини кардинально змінилося. Тепер замість відпочинку на морі чи океані їхні поїздки перетворилися на поїздки до підрозділів, де командир оглядає нові позиції та укріплення. Це, за словами дружини, стало його головним джерелом натхнення та важливою частиною служби.

Коли Білецький повертається додому з фронту, його зустрічають діти та домашні улюбленці — перші, хто біжить до нього після довгих відряджень. Лише після цього до чоловіка може підійти дружина. Родина підкреслює: кожен військовий знає, заради чого воює, і кожен робить це задля того, щоб мати куди повернутися.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український блогер Лаченков різко висловився щодо поточного підходу влади до мирних перемовин і дипломатичних форматів. На його думку, акцент на самітах і перемовних процесах став настільки домінуючим, що внутрішні проблеми оборонної системи та державного управління фактично відійшли на другий план.



Джерело: https://t.me/ab3army/6270
