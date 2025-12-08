logo

Общество невероятно Как выглядела жизнь Белецких до полномасштабной войны
Как выглядела жизнь Белецких до полномасштабной войны

Жена Андрея Белецкого показала домашние архивы: редкие встречи семьи и жизнь до полномасштабной войны

8 декабря 2025, 19:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Жена командира Андрея Белецкого опубликовала архивные семейные видео, на которых зафиксированы моменты из прошлого — встречи на праздники, путешествия и короткие отпуска, которых у семьи было очень немного из-за его службы. Эти кадры показывают другую сторону жизни военной, что полностью изменилось после начала полномасштабной войны.

Как выглядела жизнь Белецких до полномасштабной войны

Семья Билецких

По словам Татьяны Даниленко, до их знакомства Билецкий фактически никогда не уезжал за границу. Именно она настояла, чтобы хотя бы раз в год они могли позволить себе путешествие — и каждый раз эти поездки давали ему возможность увидеть мир вне военной реальности.


Как выглядела жизнь Белецких до полномасштабной войны - фото 2

После 2022 года жизнь семьи кардинально изменилась. Теперь вместо отдыха на море или океане их поездки превратились в поездки в подразделения, где командир осматривает новые позиции и укрепления. Это, по словам жены, явилось его главным источником вдохновения и важной частью службы.

Когда Белецкий возвращается домой с фронта, его встречают дети и домашние любимцы — первые бегущие к нему после долгих командировок. Только после этого к мужу может подойти жена. Семья подчеркивает: каждый военный знает, ради чего воюет, и каждый делает это для того, чтобы куда вернуться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинский блогер Лаченков резко высказался по поводу текущего подхода власти к мирным переговорам и дипломатическим форматам. По его мнению, упор на саммитах и переговорных процессах стал настолько доминирующим, что внутренние проблемы оборонной системы и государственного управления фактически отошли на второй план.



Источник: https://t.me/ab3army/6270
