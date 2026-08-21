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Водій вижив після клінічної смерті та виграв автомобіль. Те, що сталося далі вразило всіх.

Як австралієць Білл Морган пережив зупинку серця, агонію та коматозний стан, а потім двічі поспіль став головним щасливчиком для телекамер.

21 серпня 2026, 10:07
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Сергій Кречмаровський

Історія австралійського водія вантажівки Білла Моргана залишається однією з найдивовижніших у світовій історії лотерей. У 1999 році чоловік опинився на межі життя та смерті через важкі ускладнення після автомобільної аварії. Серце Моргана зупинилося на 14 хвилин і 38 секунд, однак лікарям вдалося його реанімувати, після чого пацієнт провів близько 12 днів у комі.

Водій вижив після клінічної смерті та виграв автомобіль. Те, що сталося далі вразило всіх.

Кульки для розіграшу лотереї / Фото: Pixabay

Після одужання чоловік вирішив випробувати долю та придбав скретч-квиток, який приніс йому перший великий успіх — новий автомобіль Toyota Corolla вартістю близько 30 тисяч австралійських доларів. Цей випадок привернув увагу місцевих телевізійників, які запропонували Моргану зняти сюжет про його дивовижну удачу.

Під час зйомок репортажу журналісти попросили Білла повторити свої дії на камеру: підійти до кіоску, купити аналогічний квиток та стерти захисний шар. Проте звичайне відтворення подій перетворилося на сенсацію, адже новий квиток знову виявився виграшним.

Процес того, як австралієць усвідомлює свій новий тріумф, зафіксували камери:

  • "Я щойно виграв 250 тисяч доларів, я не жартую!" — саме з цими словами Морган обернувся до оператора, показуючи захисний шар квитка.

  • "Будь ласка, скажіть, що ви це зняли", — емоційно вигукнув щасливчик, не вірячи власним очам.

  • Знімальна група та присутні в магазині були приголомшені, адже зняли наживо момент, ймовірність якого становила один на мільйони.

Цей випадок миттєво зробив Білла Моргана світовою знаменитістю, довівши, що іноді реальні події перевершують будь-які кіносценарії.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, як Стефан Мандель виграв у лотерею 14 разів поспіль.



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