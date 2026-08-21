logo

BTC/USD

76338

ETH/USD

2370.24

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

52.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Водитель выжил после клинической смерти и выиграл автомобиль. Произошедшее дальше поразило всех.
commentss НОВОСТИ Все новости

Водитель выжил после клинической смерти и выиграл автомобиль. Произошедшее дальше поразило всех.

Как австралиец Билл Морган пережил остановку сердца, агонию и коматозное состояние, а затем дважды подряд стал главным счастливчиком перед телекамерами.

21 августа 2026, 10:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

История австралийского водителя грузовика Билла Моргана остается одной из самых удивительных в мировой истории лотерей. В 1999 году мужчина оказался на грани жизни и смерти из-за тяжелых осложнений после автомобильной аварии. Сердце Моргана остановилось на 14 минут и 38 секунд, однако врачам удалось его реанимировать, после чего пациент провел около 12 дней в коме.

Водитель выжил после клинической смерти и выиграл автомобиль. Произошедшее дальше поразило всех.

Шары для розыгрыша лотереи / Фото: Pixabay

После выздоровления мужчина решил испытать судьбу и приобрел скретч-билет, который принес ему первый большой успех – новый автомобиль Toyota Corolla стоимостью около 30 тысяч австралийских долларов. Этот случай привлек внимание местных телевизионщиков, предложивших Моргану снять сюжет о его удивительной удаче.

Во время съемок репортажа журналисты попросили Билла повторить свои действия на камеру: подойти к киоску, купить аналогичный билет и стереть защитный слой. Однако обычное воспроизведение событий превратилось в сенсацию, ведь новый билет снова оказался выигрышным.

Процесс того, как австралиец осознает свой новый триумф, зафиксировали камеры:

  • "Я только что выиграл 250 тысяч долларов, я не шучу!" – именно с этими словами Морган обернулся к оператору, показывая защитный слой билета.

  • "Пожалуйста, скажите, что вы это сняли", – эмоционально выкрикнул счастливчик, не веря своим глазам.

  • Съемочная группа и присутствовавшие в магазине были ошеломлены, ведь сняли вживую момент, вероятность которого составляла один на миллионы.

Этот случай мгновенно сделал Билла Моргана мировой знаменитостью, доказав, что иногда реальные события превосходят любые киносценарии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как Стефан Мандель выиграл в лотерею 14 раз подряд.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости