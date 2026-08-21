Водитель выжил после клинической смерти и выиграл автомобиль. Произошедшее дальше поразило всех.

История австралийского водителя грузовика Билла Моргана остается одной из самых удивительных в мировой истории лотерей. В 1999 году мужчина оказался на грани жизни и смерти из-за тяжелых осложнений после автомобильной аварии. Сердце Моргана остановилось на 14 минут и 38 секунд, однако врачам удалось его реанимировать, после чего пациент провел около 12 дней в коме.

Шары для розыгрыша лотереи / Фото: Pixabay

После выздоровления мужчина решил испытать судьбу и приобрел скретч-билет, который принес ему первый большой успех – новый автомобиль Toyota Corolla стоимостью около 30 тысяч австралийских долларов. Этот случай привлек внимание местных телевизионщиков, предложивших Моргану снять сюжет о его удивительной удаче.

Во время съемок репортажа журналисты попросили Билла повторить свои действия на камеру: подойти к киоску, купить аналогичный билет и стереть защитный слой. Однако обычное воспроизведение событий превратилось в сенсацию, ведь новый билет снова оказался выигрышным.

Процесс того, как австралиец осознает свой новый триумф, зафиксировали камеры:

"Я только что выиграл 250 тысяч долларов, я не шучу!" – именно с этими словами Морган обернулся к оператору, показывая защитный слой билета.

"Пожалуйста, скажите, что вы это сняли", – эмоционально выкрикнул счастливчик, не веря своим глазам.

Съемочная группа и присутствовавшие в магазине были ошеломлены, ведь сняли вживую момент, вероятность которого составляла один на миллионы.

Этот случай мгновенно сделал Билла Моргана мировой знаменитостью, доказав, что иногда реальные события превосходят любые киносценарии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как Стефан Мандель выиграл в лотерею 14 раз подряд.