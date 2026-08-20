Виграти в лотерею 14 разів поспіль: таємниця синдикату Стефана Манделя, який змусив ФБР переписати правила

Історія румунсько-австралійського математика Стефана Манделя звучить як сюжет для голлівудського фільму, проте це абсолютний факт. Упродовж кількох десятиліть він здобув 14 головних лотерейних джекпотів у різних куточках світу.

Лотерейні кульки / Фото: Pixabay

Географія виграшів та алгоритм

Свій перший джекпот Мандель зірвав ще у 1960-х роках у комуністичній Румунії за допомогою математичного алгоритму "комбінаторна конденсація". Зібрані кошти допомогли йому емігрувати. Згодом в Австралії він здобув ще 12 джекпотів, а свій найвідоміший виграш у 27 мільйонів доларів оформив у США у 1992 році.

У США та Австралії математик перейшов на тактику "викупу всіх комбінацій". Він шукав лотереї, де загальна вартість усіх квитків була меншою за розмір джекпоту. Для лотереї у штаті Вірджинія Мандель заснував синдикат International Lotto Fund, залучив тисячі інвесторів і роздрукував 7,1 млн купонів на домашніх принтерах. З них вдалося викупити 5,5 млн квитків, що дозволило забрати головний приз та ще 1 млн дол. у дрібних виграшах.

Розслідування ФБР та зміна законів

Масштабна операція привернула увагу правоохоронців. Діяльність Манделя роками розслідували ФБР, австралійська поліція та лотерейні комісії. Проте жодних порушень закону вони не знайшли — математик діяв виключно в межах правил.

Щоб зупинити подібні схеми, влада США та інших країн терміново змінила законодавство. Відтоді було заборонено масовий друк купонів на принтерах, оптовий викуп квитків та участь у лотереях юридичних осіб чи синдикатів.

Попри тріумф, Мандель не став мільярдером: виплати розтягнули на 20 років, а більшість коштів пішла на податки, організаційні витрати та виплати інвесторам.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, як жінка випадково купила лотерейний білет і зірвала джекпот.