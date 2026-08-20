Выиграть в лотерею 14 раз подряд: тайна синдиката Стефана Манделя, заставившего ФБР переписать правила

История румынско-австралийского математика Стефана Манделя звучит как сюжет для голливудского фильма, однако это абсолютный факт. За несколько десятилетий он получил 14 главных лотерейных джекпотов в разных уголках мира.

Лотерейные шары / Фото: Pixabay

География выигрышей и алгоритм

Свой первый джекпот Мандель сорвал еще в 1960-х годах в коммунистической Румынии с помощью математического алгоритма "комбинаторная конденсация". Собранные средства помогли ему эмигрировать. Впоследствии в Австралии он получил еще 12 джекпотов, а свой самый известный выигрыш в 27 миллионов долларов оформил в США в 1992 году.

В США и Австралии математик перешел на тактику "выкупа всех комбинаций". Он искал лотереи, где общая стоимость всех билетов была меньше размера джекпота. Для лотереи в штате Вирджиния Мандель основал синдикат International Lotto Fund, привлек тысячи инвесторов и распечатал 7,1 млн купонов на домашних принтерах. Из них удалось выкупить 5,5 млн билетов, что позволило забрать главный приз и еще 1 млн долл. в мелких выигрышах.

Расследование ФБР и изменение законов

Масштабная операция привлекла внимание правоохранителей. Деятельность Манделя годами расследовалась ФБР, австралийская полиция и лотерейные комиссии. Однако никаких нарушений закона они не нашли – математик действовал исключительно в пределах правил.

Чтобы остановить подобные схемы, власти США и других стран срочно изменили законодательство. С тех пор была запрещена массовая печать купонов на принтерах, оптовый выкуп билетов и участие в лотереях юридических лиц или синдикатов.

Несмотря на триумф, Мандель не стал миллиардером: выплаты растянули на 20 лет, а большинство средств пошло на налоги, организационные расходы и выплаты инвесторам.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал, как женщина случайно купила лотерейный билет и сорвала джекпот.