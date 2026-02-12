logo_ukra

Головна Новини Суспільство неймовірно «Українські військові каструють СВО-шників» — у Росії хочуть дозволити безкоштовне ЕКЗ для їхніх дружин
commentss НОВИНИ Всі новини

«Українські військові каструють СВО-шників» — у Росії хочуть дозволити безкоштовне ЕКЗ для їхніх дружин

Російська влада заявляє про шокуюче обґрунтування нового законопроєкту — ветеранам війни планують розширити доступ до допоміжних репродуктивних технологій.

12 лютого 2026, 11:06
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Росії розгортається гучна дискусія навколо нового законопроєкту, який передбачає безкоштовний доступ до допоміжних репродуктивних технологій для сімей "ветеранів" так званої "СВО". Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема видання "Ведомости", посилаючись на документ, схвалений урядовою комісією.

«Українські військові каструють СВО-шників» — у Росії хочуть дозволити безкоштовне ЕКЗ для їхніх дружин

Російських військових агітують залишати свій біоматеріал для ЕКЗ на випадок їх смерті

Йдеться про надання можливості дружинам військових, які повернулися з війни проти України, безкоштовно скористатися процедурами екстракорпорального запліднення та штучної інсемінації за рахунок системи обов’язкового медичного страхування. Наразі такі процедури в Росії оплачуються державою лише у випадку офіційно підтвердженого безпліддя.

У пояснювальній записці до законопроєкту автори називають дві причини необхідності змін. По-перше, військові, які вирушають на службу в молодому віці, "не встигають стати батьками". По-друге, у документі міститься твердження про те, що нібито українські військові каструють російських солдатів, що призводить до втрати репродуктивної функції. Саме це формулювання спричинило особливий резонанс у медіа та соціальних мережах.

Видання уточнює, що сім’ї повинні будуть самостійно оплачувати забір і зберігання біоматеріалу. Поправки планують внести до Сімейного кодексу Російської Федерації, а також до законів про ветеранів і про акти цивільного стану.

Окремо зазначається, що вдови загиблих військових також зможуть скористатися допоміжними репродуктивними технологіями за умови, що загиблий чоловік за життя надав нотаріально завірену згоду на використання свого біоматеріалу після смерті.

За словами президента Російської асоціації репродукції людини Владислава Корсака, можливість пройти ЕКО за рахунок ОМС існує з 2016 року, але виключно при діагностованому безплідді. За 2025 рік у Росії було проведено близько 180 тисяч циклів ЕКО, з яких приблизно 104 тисячі — коштом державного страхування.

Водночас член комітету Держдуми з праці та справ ветеранів Катерина Стенякіна заявила, що використання посмертного біоматеріалу не покликане вирішувати демографічні проблеми країни. За її словами, така практика потрібна для того, щоб у "сім’ї загиблого героя, де чоловік і дружина мріяли про дитину, це диво могло здійснитися".

Ініціатива вже викликала широку реакцію в російському інформаційному просторі. Експерти звертають увагу на правові, етичні та медичні аспекти впровадження таких норм, а також на формулювання, використані в обґрунтуванні законопроєкту. Чи буде документ ухвалено остаточно та в якій редакції — стане відомо після розгляду в парламенті.

Читайте також в "Коментарях", що у Росії змушують Ісуса Христоса відмовитися від свого імені. 



