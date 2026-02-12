«Украинские военные кастрируют СВО-шников» — в России хотят разрешить бесплатное ЭКО для их дружин

В России разворачивается громкая дискуссия вокруг нового законопроекта, предусматривающего бесплатный доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям для семей "ветеранов" так называемой "СВО". Об этом сообщают российские СМИ, в том числе издание "Ведомости", ссылаясь на документ, одобренный правительственной комиссией.

Российских военных агитируют оставлять свой биоматериал для ЭКО на случай их смерти

Речь идет о предоставлении возможности женам военных, вернувшихся с войны против Украины, бесплатно воспользоваться процедурами экстракорпорального оплодотворения и искусственной инсеминации за счет системы обязательного медицинского страхования. Пока такие процедуры в России оплачиваются государством только в случае официально подтвержденного бесплодия.

В пояснительной записке к законопроекту авторы называют две причины необходимости изменений. Во-первых, военные, отправляющиеся на службу в молодом возрасте, "не успевают стать родителями". Во-вторых, в документе содержится утверждение о том, что якобы украинские военные кастрируют российских солдат, что приводит к потере репродуктивной функции. Именно эта формулировка повлекла за собой особый резонанс в медиа и социальных сетях.

Издание уточняет, что семьи должны будут самостоятельно оплачивать забор и хранение биоматериала. Поправки планируют внести в Семейный кодекс Российской Федерации, а также в законы о ветеранах и актах гражданского состояния.

Отдельно отмечается, что вдовы погибших военных также могут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями при условии, что погибший мужчина при жизни дал нотариально заверенное согласие на использование своего биоматериала после смерти.

По словам президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, возможность пройти ЭКО за счет ОМС существует с 2016 года, но исключительно при диагностированном бесплодии. За 2025 год в России было проведено около 180 тысяч циклов ЭКО, из которых примерно 104 тысячи — за счет государственного страхования.

В то же время, член комитета Госдумы по труду и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что использование посмертного биоматериала не призвано решать демографические проблемы страны. По ее словам, такая практика нужна для того, чтобы в "семье погибшего героя, где муж и жена мечтали о ребенке, это чудо могло свершиться".

Инициатива уже вызвала обширную реакцию в российском информационном пространстве. Эксперты обращают внимание на правовые, нравственные и медицинские аспекты внедрения таких норм, а также на формулировки, использованные в обосновании законопроекта. Будет ли документ принят окончательно и в какой редакции станет известно после рассмотрения в парламенте.

Читайте также в "Комментариях", что в России заставляют Иисуса Христа отказаться от своего имени.