У Київській області білий гриб виріс усередині пластикової пляшки: фото незвичного гриба

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У лісах Київщини грибники натрапили на унікальну знахідку. Білий гриб виріс усередині пластикової пляшки. Фото незвичайного гриба опублікувала у Facebook-спільноті "Грибні місця у Київській області" користувачка Александра Доценко.
Білий гриб виріс у пляшці
Як пише Александра Доценко, її чоловік виявив гриб просто посеред лісу у пластиковій пляшці, яка стала для нього своєрідним "контейнером для росту". На фото видно, що білий гриб міцний, без пошкоджень і черв’яків, хоча повністю оточений пластиком.
Авторка публікації зазначила, що хоч знахідка виглядає кумедно, вона має сумний підтекст, а саме засміченість українських лісів відходами.
Гриб виріс у пляшці
Гриб виріс у пляшці
Її допис швидко набрав популярності у соцмережах. У коментарях під дописом були, жарти, що це не білий гриб, а "підпляшник". Однак більшість дописувачів вказували на стан довкілля.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Львівщині знайшли велетенські білі гриби.
Також "Коментарі" писали про те, який гриб найдорожчий у світі.