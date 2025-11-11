У Київській області білий гриб виріс усередині пластикової пляшки: фото незвичного гриба

У лісах Київщини грибники натрапили на унікальну знахідку. Білий гриб виріс усередині пластикової пляшки. Фото незвичайного гриба опублікувала у Facebook-спільноті "Грибні місця у Київській області" користувачка Александра Доценко.

Білий гриб виріс у пляшці

Як пише Александра Доценко, її чоловік виявив гриб просто посеред лісу у пластиковій пляшці, яка стала для нього своєрідним "контейнером для росту". На фото видно, що білий гриб міцний, без пошкоджень і черв’яків, хоча повністю оточений пластиком.

Авторка публікації зазначила, що хоч знахідка виглядає кумедно, вона має сумний підтекст, а саме засміченість українських лісів відходами.

"А дивіться, яку чудасію мій чоловік вчора знайшов! Білий гриб виріс у 0,75-літрову пляшку! Міцний, ніяких черв’яків чи проточин! Насправді, не смішно, бо вже стільки сміття в лісі, що грибам рости нема куди. І пластикові пляшки, і скляні, про пакети і інший мотлох вже мовчу…" — написала Доценко.

Гриб виріс у пляшці

Гриб виріс у пляшці

Її допис швидко набрав популярності у соцмережах. У коментарях під дописом були, жарти, що це не білий гриб, а "підпляшник". Однак більшість дописувачів вказували на стан довкілля.

"Якщо хоч одна людина, яка прочитала Ваш пост та згадала про "забуту" нею пляшку в лісі задумається, і донесе її до смітника, ви недарма прожили життя", — пише один.

"Це справжня біда, постійно з лісу замість грибів доводиться виносити сміття", — додає інший.

"А ще хочуть до Європи наші засранці. Треба спочатку навчитись культури у європейців", — зауважує третій.

