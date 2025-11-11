logo

Главная Новости Общество невероятно В Киевской области белый гриб вырос внутри пластиковой бутылки: фото необычного гриба
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киевской области белый гриб вырос внутри пластиковой бутылки: фото необычного гриба

В лесу в Киевской области нашли белый гриб, выросший внутри пластиковой бутылки.

11 ноября 2025, 19:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В лесах Киевщины грибники наткнулись на уникальную находку. Белый гриб вырос внутри пластиковой бутылки. Фото необычного гриба опубликовала в Facebook-сообществе "Грибные места в Киевской области" пользователь Александра Доценко.

В Киевской области белый гриб вырос внутри пластиковой бутылки: фото необычного гриба

Белый гриб вырос в бутылке

Как пишет Александра Доценко, ее муж обнаружил гриб прямо посреди леса в пластиковой бутылке, ставшей для него своеобразным "контейнером для роста". На фото видно, что белый гриб крепок, без повреждений и червей, хотя полностью окружен пластиком.

Автор публикации отметила, что хоть находка выглядит забавно, у нее печальный подтекст, а именно засоренность украинских лесов отходами.

"А смотрите, какую чудесу мой муж вчера нашел! Белый гриб вырос в 0,75-литровую бутылку! Крепкий, никаких червей или проточин! На самом деле, не смешно, потому что уже столько мусора в лесу, что грибам расти некуда. И пластиковые бутылки, и стеклянные, про пакеты и другой хлам уже молчу…" — написала Доценко.

В Киевской области белый гриб вырос внутри пластиковой бутылки: фото необычного гриба - фото 2

Гриб вырос в бутылке

В Киевской области белый гриб вырос внутри пластиковой бутылки: фото необычного гриба - фото 2

Гриб вырос в бутылке

Ее сообщение быстро набрало популярности в соцсетях. В комментариях под сообщением были, шутки, что это не белый гриб, а "подбутылочник". Однако большинство комментариев указывали на состояние окружающей среды.

"Если хоть один человек, который прочитал Ваш пост и вспомнил о "забытой" им бутылке в лесу задумается, и донесет его до помойки, вы не зря прожили жизнь", — пишет один.

"Это настоящая беда, постоянно из леса вместо грибов приходится выносить мусор", – добавляет другой.

"А еще хотят в Европу наши засранцы. Надо сначала научиться культуре у европейцев", — отмечает третий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Львовщине нашли гигантские белые грибы.

Также "Комментарии" писали о том, какой гриб самый дорогой в мире.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1CZbDkCn9J/
