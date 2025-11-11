В Киевской области белый гриб вырос внутри пластиковой бутылки: фото необычного гриба

Рубрики
Slava Kot
В лесах Киевщины грибники наткнулись на уникальную находку. Белый гриб вырос внутри пластиковой бутылки. Фото необычного гриба опубликовала в Facebook-сообществе "Грибные места в Киевской области" пользователь Александра Доценко.
Белый гриб вырос в бутылке
Как пишет Александра Доценко, ее муж обнаружил гриб прямо посреди леса в пластиковой бутылке, ставшей для него своеобразным "контейнером для роста". На фото видно, что белый гриб крепок, без повреждений и червей, хотя полностью окружен пластиком.
Автор публикации отметила, что хоть находка выглядит забавно, у нее печальный подтекст, а именно засоренность украинских лесов отходами.
Гриб вырос в бутылке
Гриб вырос в бутылке
Ее сообщение быстро набрало популярности в соцсетях. В комментариях под сообщением были, шутки, что это не белый гриб, а "подбутылочник". Однако большинство комментариев указывали на состояние окружающей среды.
