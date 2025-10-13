logo_ukra

Головна Новини Суспільство події На Львівщині знайшли велетенські білі гриби: вражаючі кадри
commentss НОВИНИ Всі новини

На Львівщині знайшли велетенські білі гриби: вражаючі кадри

Мешканець Львівщини у Карпатах гігантські білі гриби.

13 жовтня 2025, 11:05
Автор:
avatar

Slava Kot

У Львівській області місцевий мешканець Микола Хамарник під час "тихого полювання" натрапив на гігантські білі гриби. На опублікованому відео видно, видно як чоловік знайшов спочатку одного білого гриба, а потім іншого.

На Львівщині знайшли велетенські білі гриби

Микола Хамарник 11 жовтня неподалік села Майдан Дрогобицького району, в передгір’ї Карпат знайшов величезні білі гриби. Відео з гігантськими грибами він опублікував у власних соцмережах.

Гігантські білі гриби знайшли у Львівській області

Гігантські білі гриби знайшли у Львівській області

Білі гриби, або як їх ще називають "правдиві", вважаються справжніми грибними королями лісу. Вони цінуються не лише за свої розміри, а й за чудові смакові якості. Їх сушать, маринують, смажать, додають до супів та інших страв. Ці гриби ростуть у більшості регіонів України, як у листяних лісах під дубом, буком, грабом, березою, ліщиною, так і в хвойних під сосною чи ялиною.

У різних куточках України білий гриб має безліч назв: справжній, правдивий, правдивець, дубрівник, білас чи біляк. 

Найбільший білий гриб, зафіксований в Україні офіційно, важив 2,85 кг. Його знайшла 20 серпня 2000 року мешканка Ковеля Ніна Данилюк у Смідинському лісі Волинської області. Тоді окружність шапки гриба становила 94 см, а ніжка майже 40 см.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 5 головних правил, про які повинен знати кожен грибник. Які місця полюбляють гриби, а де краще їх не збирати, аби не нашкодити власному здоров'ю. Професійний грибник дав важливі поради.

Також "Коментарі" писали про найдорожчий гриб у світі. Його ціна може сягати 120 тисяч доларів за кілограм, що у 15 разів перевищує вартість білого трюфеля.



Джерело: https://www.facebook.com/reel/817242947329716
