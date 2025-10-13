logo

Во Львовской области нашли огромные белые грибы: впечатляющие кадры
Во Львовской области нашли огромные белые грибы: впечатляющие кадры

Житель Львовщины в Карпатах гигантские белые грибы.

13 октября 2025, 11:05
Автор:
Slava Kot

Во Львовской области местный житель Николай Хамарник во время "тихой охоты" наткнулся на гигантские белые грибы. На опубликованном видео видно, как мужчина нашел сначала одного белого гриба, а затем другого.

Во Львовской области нашли огромные белые грибы: впечатляющие кадры

Во Львовской области нашли огромные белые грибы

Николай Хамарник 11 октября недалеко от села Майдан Дрогобычского района, в предгорье Карпат обнаружил огромные белые грибы. Видео с гигантскими грибами он опубликовал в своих соцсетях.

Во Львовской области нашли огромные белые грибы: впечатляющие кадры - фото 2

Гигантские белые грибы нашли во Львовской области

Во Львовской области нашли огромные белые грибы: впечатляющие кадры - фото 2

Гигантские белые грибы нашли во Львовской области

Белые грибы, или как их еще называют "истинными", считаются настоящими грибными королями леса. Они ценятся не только за свои размеры, но и за отличные вкусовые качества. Их сушат, маринуют, жарят, добавляют в супы и другие блюда. Эти грибы растут в большинстве регионов Украины, как в лиственных лесах под дубом, буком, грабом, березой, орешником, так и в хвойных под сосной или елью.

В разных уголках Украины белый гриб имеет множество названий: настоящий, правдивый, правдивец, дубравник, белос или беляк.

Самый крупный белый гриб, зафиксированный в Украине официально, весил 2,85 кг. Его нашла 20 августа 2000 жительница Ковеля Нина Данилюк в Смидинском лесу Волынской области. Тогда окружность шапки гриба составляла 94 см, а ножка – почти 40 см.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 главных правилах , о которых должен знать каждый грибник. Какие места любят грибы, а где лучше их не собирать, чтобы не навредить своему здоровью. Профессиональный грибник дал важные советы.

Также "Комментарии" писали о самом дорогом грибе в мире. Его цена может достигать 120 тысяч долларов за килограмм, что в 15 раз превышает стоимость белого трюфеля.



Источник: https://www.facebook.com/reel/817242947329716
