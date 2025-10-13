Во Львовской области нашли огромные белые грибы: впечатляющие кадры

Во Львовской области местный житель Николай Хамарник во время "тихой охоты" наткнулся на гигантские белые грибы. На опубликованном видео видно, как мужчина нашел сначала одного белого гриба, а затем другого.

Во Львовской области нашли огромные белые грибы

Николай Хамарник 11 октября недалеко от села Майдан Дрогобычского района, в предгорье Карпат обнаружил огромные белые грибы. Видео с гигантскими грибами он опубликовал в своих соцсетях.

Гигантские белые грибы нашли во Львовской области

Гигантские белые грибы нашли во Львовской области

Белые грибы, или как их еще называют "истинными", считаются настоящими грибными королями леса. Они ценятся не только за свои размеры, но и за отличные вкусовые качества. Их сушат, маринуют, жарят, добавляют в супы и другие блюда. Эти грибы растут в большинстве регионов Украины, как в лиственных лесах под дубом, буком, грабом, березой, орешником, так и в хвойных под сосной или елью.

В разных уголках Украины белый гриб имеет множество названий: настоящий, правдивый, правдивец, дубравник, белос или беляк.

Самый крупный белый гриб, зафиксированный в Украине официально, весил 2,85 кг. Его нашла 20 августа 2000 жительница Ковеля Нина Данилюк в Смидинском лесу Волынской области. Тогда окружность шапки гриба составляла 94 см, а ножка – почти 40 см.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 главных правилах , о которых должен знать каждый грибник. Какие места любят грибы, а где лучше их не собирать, чтобы не навредить своему здоровью. Профессиональный грибник дал важные советы.

Также "Комментарии" писали о самом дорогом грибе в мире. Его цена может достигать 120 тысяч долларов за килограмм, что в 15 раз превышает стоимость белого трюфеля.