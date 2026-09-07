logo_ukra

BTC/USD

78823

ETH/USD

2471.07

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство неймовірно Теорії змови про плоску Землю: 5 найдивніших версій, у які вірять люди
commentss НОВИНИ Всі новини

Теорії змови про плоску Землю: 5 найдивніших версій, у які вірять люди

Крижана стіна замість Антарктиди, таємниці NASA та Земля у формі диска – які незвичайні версії поширюють прихильники плоскої Землі.

7 вересня 2026, 18:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Незважаючи на численні наукові докази кулястості нашої планети, теорія плоскої Землі продовжує шукати прихильників. В інтернеті є спільноти, учасники яких вважають загальноприйняту модель Землі частиною масштабного обману.

Теорії змови про плоску Землю: 5 найдивніших версій, у які вірять люди

Конспірологічна теорія пласкої Землі та глобальний обман. Фото: ШІ

У що вірять прихильники плоскої Землі

Одна з найвідоміших версій стверджує, що Земля є гігантським диском, оточеним крижаною стіною. Згідно з цією теорією, Антарктида нібито є межею світу, за яку людству не дозволяють проникнути.

Інша теорія змови пов'язана з NASA. Прихильники плоскої Землі вважають, що космічне агентство приховує справжню форму планети, а знімки Землі з космосу нібито створюються за допомогою комп'ютерної графіки.

Не обійшлося і без Місяця. Деякі прихильники цієї ідеї стверджують, що висадка американських астронавтів у 1969 році була постановкою, необхідною для підтримки офіційної версії подій.

Прихильники плоскої Землі припускають, що над поверхнею планети є величезний прозорий купол. За їхньою версією, він обмежує простір над Землею, а космос у звичному розумінні за ним недоступний.

Ще одна версія стверджує, що Сонце і Місяць не розташовані на великій відстані від Землі, а рухаються над її поверхнею певними траєкторіями. Саме так прихильники теорії намагаються пояснити зміну дня і ночі без використання моделі планети, що обертається.

При цьому всі ці твердження суперечать сучасній науці. Спостереження з космосу, робота супутників, навколосвітні подорожі та численні фізичні експерименти підтверджують, що Земля має форму, близьку до кулі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як ЦРУ вкрало підводний човен із дна океану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини