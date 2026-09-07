Теорії змови про плоску Землю: 5 найдивніших версій, у які вірять люди

Незважаючи на численні наукові докази кулястості нашої планети, теорія плоскої Землі продовжує шукати прихильників. В інтернеті є спільноти, учасники яких вважають загальноприйняту модель Землі частиною масштабного обману.

Конспірологічна теорія пласкої Землі та глобальний обман. Фото: ШІ

У що вірять прихильники плоскої Землі

Одна з найвідоміших версій стверджує, що Земля є гігантським диском, оточеним крижаною стіною. Згідно з цією теорією, Антарктида нібито є межею світу, за яку людству не дозволяють проникнути.

Інша теорія змови пов'язана з NASA. Прихильники плоскої Землі вважають, що космічне агентство приховує справжню форму планети, а знімки Землі з космосу нібито створюються за допомогою комп'ютерної графіки.

Не обійшлося і без Місяця. Деякі прихильники цієї ідеї стверджують, що висадка американських астронавтів у 1969 році була постановкою, необхідною для підтримки офіційної версії подій.

Прихильники плоскої Землі припускають, що над поверхнею планети є величезний прозорий купол. За їхньою версією, він обмежує простір над Землею, а космос у звичному розумінні за ним недоступний.

Ще одна версія стверджує, що Сонце і Місяць не розташовані на великій відстані від Землі, а рухаються над її поверхнею певними траєкторіями. Саме так прихильники теорії намагаються пояснити зміну дня і ночі без використання моделі планети, що обертається.

При цьому всі ці твердження суперечать сучасній науці. Спостереження з космосу, робота супутників, навколосвітні подорожі та численні фізичні експерименти підтверджують, що Земля має форму, близьку до кулі.

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