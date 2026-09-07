ЦРУ украло подлодку со дна океана: как прошла секретная операция AZORIAN

Мир шпионов и секретных операций полон историй, которые больше напоминают сюжет фильма, чем реальные события.

Модель затонувшей советской подлодки К-129, созданная ЦРУ для операции AZORIAN. Фото: CIA

ЦРУ действительно попыталось "украсть" советскую подлодку со дна океана, однако целиком поднять её не удалось. Во время операции AZORIAN в 1974 году корпус К-129 разрушился, и на поверхность удалось доставить только его часть.

Корабль под чужой легендой

Советская подлодка К-129 затонула в 1968 году в Тихом океане. США обнаружили её на глубине около 5 километров и решили получить доступ к секретным технологиям и информации.

Для этого ЦРУ организовало строительство Hughes Glomar Explorer. Публично корабль представляли как судно миллиардера Говарда Хьюза, предназначенное для глубоководных исследований и добычи марганцевых конкреций. На самом деле его создавали специально для секретного подъёма советской субмарины.

Как ЦРУ подняло часть подлодки

4 июля 1974 года Glomar Explorer прибыл в район затопления К-129. Несмотря на наблюдение со стороны советских кораблей, американцы начали операцию.

Огромный механический захват спустили на глубину более трёх миль. Он должен был захватить корпус подлодки и поднять его на борт. Однако во время подъёма часть конструкции разрушилась и ушла обратно на дно. Другой фрагмент всё же удалось доставить на поверхность. В нём находились тела шести советских моряков, которых позже похоронили.

ЦРУ планировало вторую попытку, но секрет операции вскоре был раскрыт журналистами. После этого дальнейший подъём К-129 отменили. Так одна из самых необычных разведывательных операций холодной войны завершилась лишь частичным успехом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как Израиль провернул секретную операцию под носом французских властей.