Катера ушли прямо из-под носа французских властей: как Израиль провернул секретную операцию

Мир шпионов и секретных операций полон историй, которые больше напоминают сюжет фильма, чем реальные события. Один из таких случаев произошёл во Франции в конце 1960-х годов, когда Израиль сумел провести дерзкую операцию с пятью военными катерами.

Первый из пяти катеров, вывезенных из Шербура, прибывает в Хайфу, 31 декабря 1969 года. Фото: Моше Мильнер / Национальная фотоколлекция Израиля

После ухудшения отношений между Парижем и Иерусалимом Франция ввела эмбарго на поставки вооружений Израилю. В Шербуре при этом оставались пять уже построенных катеров типа "Саар-3", за которые Израиль заплатил заранее.

Отказываться от кораблей Израиль не собирался. Для их вывода была разработана операция "Ноа", также известная как "Шербурский проект". План предусматривал сложную схему с фиктивной гражданской покупкой.

В качестве прикрытия использовали компанию "Старбоут", которая якобы приобрела катера для нефтеразведочных работ. Одновременно в Шербур постепенно прибыли израильские моряки. Они выдавали себя за гражданских и готовились к предстоящему переходу.

Ночью 24 декабря 1969 года пять катеров один за другим покинули порт. Несмотря на подозрения французских служб и внимание властей к необычной сделке, суда смогли выйти в море и взять курс на Израиль.

Переход оказался непростым: катера столкнулись с зимним штормом, однако успешно прошли через Атлантику и Средиземное море. 31 декабря 1969 года вся пятёрка достигла Хайфы.

При этом катера прибыли в Израиль ещё без полноценного боевого вооружения. Позднее их оснастили израильскими системами, в том числе противокорабельными ракетами "Габриэль".

Шербурская операция стала одним из самых известных примеров израильской военной хитрости времён холодной войны: формальная сделка, гражданское прикрытие и тщательно подготовленный переход позволили вывести пять кораблей из страны, которая запретила их передачу.

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