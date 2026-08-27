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ПВО Лос-Анджелеса выпустила 1400 снарядов по неизвестным целям: что случилось в 1942 году

Ночная тревога после Перл-Харбора превратила Лос-Анджелес в зону массового огня, однако ни одного вражеского самолёта обнаружить так и не удалось.

27 августа 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

В ночь с 24 на 25 февраля 1942 года жители Лос-Анджелеса оказались в центре масштабной воздушной тревоги. После сообщений о неопознанных объектах американские военные привели ПВО в боевую готовность. В небо направили прожекторы, а зенитные батареи начали обстрел предполагаемых целей.

ПВО Лос-Анджелеса выпустила 1400 снарядов по неизвестным целям: что случилось в 1942 году

Сцена Битвы за Лос-Анджелес 1942 год. Иллюстрация сгенерирована ИИ

За несколько часов было выпущено около 1400 зенитных снарядов. Город погрузился в хаос: работали сирены, над улицами светили прожекторы, а жители наблюдали многочисленные вспышки в небе.

Как началась загадочная тревога

Парадокс заключался в том, что после окончания тревоги американские военные не обнаружили ни одного японского самолёта. Не было и подтверждений воздушного налёта или сброса бомб на город.

Сразу после инцидента представители американских властей давали разные объяснения. Одни считали, что в небе действительно могли находиться неопознанные самолёты, а другие называли произошедшее ложной тревогой.

Почему ПВО открыла огонь

Позднейшие исследования связывали первоначальные сообщения, в частности, с метеорологическими шарами. Однако точная причина всей цепочки событий остаётся предметом исторических споров.

Свою роль сыграла и психологическая обстановка. Прошло меньше трёх месяцев после нападения Японии на Перл-Харбор, поэтому страх перед новым ударом был чрезвычайно высоким.

В результате "Битва за Лос-Анджелес" вошла в историю как один из самых необычных эпизодов американской ПВО. Военные приготовились отражать атаку, выпустили около 1400 снарядов, но противника так и не нашли.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, зачем британцы хотели поместить живых кур в ядерную мину.



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