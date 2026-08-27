ППО Лос-Анджелеса випустила 1400 снарядів по невідомих цілях: що сталося 1942 року

У ніч із 24 на 25 лютого 1942 року жителі Лос-Анджелеса опинилися у центрі масштабної повітряної тривоги. Після повідомлень про невідомі об'єкти американські військові привели ППО в бойову готовність. У небо спрямували прожектори, а зенітні батареї розпочали обстріл імовірних цілей.

Сцена Битви за Лос-Анджелес, 1942 рік. Ілюстрація згенерована ШІ

За кілька годин випустили близько 1400 зенітних снарядів. Місто поринуло в хаос: працювали сирени, над вулицями світили прожектори, а мешканці спостерігали численні спалахи в небі.

Як почалася загадкова тривога

Парадокс полягав у тому, що після закінчення тривоги американські військові не виявили жодного японського літака. Не було й підтверджень повітряного нальоту чи скидання бомб на місто.

Відразу після інциденту представники американської влади давали різні пояснення. Одні вважали, що в небі дійсно могли перебувати невідомі літаки, а інші називали те, що сталос, хибною тривогою.

Чому ППО відкрила вогонь

Пізніші дослідження пов'язували початкові повідомлення, зокрема, з метеорологічними кулями. Однак точна причина всього ланцюжка подій залишається предметом історичних суперечок.

Свою роль зіграла психологічна обстановка. Минуло менше трьох місяців після нападу Японії на Перл-Гарбор, тому страх перед новим ударом був надзвичайно високим.

В результаті "Битва за Лос-Анджелес" увійшла в історію як один із найнезвичайніших епізодів американської ППО. Військові приготувалися відбивати атаку, випустили близько 1400 снарядів, але противника так і не знайшли.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо британці хотіли помістити живих курей у ядерну міну.