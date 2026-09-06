Катери пішли прямо з-під носа французької влади: як Ізраїль провернув секретну операцію

Світ шпигунів та секретних операцій сповнений історіями, які більше нагадують сюжет фільму, ніж реальні події. Один із таких випадків стався у Франції наприкінці 1960-х років, коли Ізраїль зумів провести зухвалу операцію з п'ятьма військовими катерами.

Перший із п'яти катерів, вивезених із Шербура, прибуває до Хайфи, 31 грудня 1969 року. Фото: Моше Мільнер / Національна фотоколекція Ізраїлю.

Після погіршення відносин між Парижем та Єрусалимом Франція запровадила ембарго на постачання озброєнь Ізраїлю. У Шербурі залишалися п'ять уже побудованих катерів типу "Саар-3", за які Ізраїль заплатив заздалегідь.

Відмовлятися від кораблів Ізраїль не збирався. Для їхнього виведення було розроблено операцію "Ноа", також відому як "Шербурзький проєкт". План передбачав складну схему з фіктивною цивільною купівлею.

Як прикриття використовували компанію "Старбоут", яка нібито придбала катери для нафторозвідувальних робіт. Водночас у Шербур поступово прибули ізраїльські моряки. Вони видавали себе за цивільних та готувалися до майбутнього переходу.

Вночі 24 грудня 1969 року п'ять катерів один за одним залишили порт. Незважаючи на підозри французьких служб та увагу влади до незвичайної угоди, судна змогли вийти в море та взяти курс на Ізраїль.

Перехід виявився непростим: катери зіткнулися із зимовим штормом, проте успішно пройшли через Атлантику та Середземне море. 31 грудня 1969 року вся п'ятірка досягла Хайфи.

При цьому катери прибули до Ізраїлю без повноцінного бойового озброєння. Пізніше їх оснастили ізраїльськими системами, зокрема протикорабельними ракетами "Габріель".

Шербурзька операція стала одним із найвідоміших прикладів ізраїльської військової хитрості часів холодної війни: формальна угода, цивільне прикриття та ретельно підготовлений перехід дозволили вивести п'ять кораблів із країни, яка заборонила їх передачу.

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