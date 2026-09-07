ЦРУ викрало підводний човен із дна океану: як пройшла секретна операція AZORIAN

Світ шпигунів та секретних операцій сповнений історій, які більше нагадують сюжет фільму, ніж реальні події.

Модель затонулого радянського підводного човна К-129, створена ЦРУ для операції AZORIAN. Фото: CIA

ЦРУ дійсно спробувало "вкрасти" радянський підводний човен із дна океану, проте повністю підняти його не вдалося. Під час операції AZORIAN у 1974 році корпус К-129 зруйнувався, і на поверхню вдалося доставити тільки його частину.

Корабель під чужою легендою

Радянський підводний човен К-129 затонув у 1968 році в Тихому океані. США виявили його на глибині близько 5 кілометрів і вирішили отримати доступ до секретних технологій та інформації.

Для цього ЦРУ організувало будівництво Hughes Glomar Explorer. Публічно корабель представляли як судно мільярдера Говарда Г'юза, призначене для глибоководних досліджень та видобутку марганцевих конкрецій. Насправді його створювали спеціально для таємного підйому радянської субмарини.

Як ЦРУ підняло частину підводного човна

4 липня 1974 року Glomar Explorer прибув до району затоплення К-129. Незважаючи на спостереження з боку радянських кораблів, американці розпочали операцію.

Величезне механічне захоплення спустили на глибину понад три милі. Воно мало захопити корпус підводного човна і підняти його на борт. Однак під час підйому частина конструкції зруйнувалася і пішла назад на дно. Інший фрагмент усе ж таки вдалося доставити на поверхню. У ньому були тіла шести радянських моряків, яких пізніше поховали.

ЦРУ планувало другу спробу, але секрет операції незабаром був розкритий журналістами. Після цього подальший підйом К-129 скасували. Так одна з найбільш незвичайних розвідувальних операцій холодної війни завершилася лише частковим успіхом.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як Ізраїль провернув секретну операцію під носом французької влади.