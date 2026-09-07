Теории заговора о плоской Земле: 5 самых странных версий, в которые верят люди

Несмотря на многочисленные научные доказательства шарообразности нашей планеты, теория плоской Земли продолжает находить сторонников. В интернете существуют сообщества, участники которых считают общепринятую модель Земли частью масштабного обмана.

Конспирологическая теория плоской Земли и глобальный обман. Фото: ИИ

Во что верят сторонники плоской Земли

Одна из самых известных версий утверждает, что Земля представляет собой гигантский диск, окружённый ледяной стеной. Согласно этой теории, Антарктида якобы является границей мира, за которую человечеству не позволяют проникнуть.

Другая теория заговора связана с NASA. Сторонники плоской Земли считают, что космическое агентство скрывает настоящую форму планеты, а снимки Земли из космоса якобы создаются с помощью компьютерной графики.

Не обошлось и без Луны. Некоторые приверженцы этой идеи утверждают, что высадка американских астронавтов в 1969 году была постановкой, необходимой для поддержания официальной версии событий.

Сторонники плоской Земли предполагают, что над поверхностью планеты существует огромный прозрачный купол. По их версии, он ограничивает пространство над Землёй, а космос в привычном понимании за ним недоступен.

Ещё одна версия утверждает, что Солнце и Луна не находятся на огромном расстоянии от Земли, а движутся над её поверхностью по определённым траекториям. Именно так сторонники теории пытаются объяснить смену дня и ночи без использования модели вращающейся планеты.

При этом все эти утверждения противоречат современной науке. Наблюдения из космоса, работа спутников, кругосветные путешествия и многочисленные физические эксперименты подтверждают, что Земля имеет форму, близкую к шару.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как ЦРУ украло подлодку со дна океана.