Столітня бабуся зі Слов'янська оформила закордонний паспорт зібралася в подорож Європою

У той час, коли багато хто відкладає подорожі “на потім”, українка зі Сходу країни довела — мрії не мають вікових обмежень. У свої 100 років жінка вирішила вперше оформити закордонний паспорт і вирушити в Європу.

Ніколи не пізно: жінка зі сходу України здійснила мрію століття

Як повідомляє видання "На пенсії".

Перший паспорт у 100 років

Олександра Іванівна, яка народилася ще у 1925 році, особисто звернулася до міграційної служби, щоб оформити документ.

Вона подала заяву у Слов’янському відділі Державної міграційної служби. Працівники були вражені її енергійністю, впевненістю та чітким планом майбутньої подорожі.

Жінка не просто вирішила “спробувати” — вона вже продумала маршрут.

Подорож із особливою метою

Спочатку Олександра Іванівна планує відвідати європейські країни з екскурсійною метою.

А головне — зустрітися з онукою, яка проживає за кордоном.

Саме ця зустріч стала однією з ключових причин, чому жінка наважилася на подорож у такому поважному віці.

Вік не є перешкодою

У міграційній службі зазначають, що такі історії — рідкісні, але дуже надихаючі.

Олександра Іванівна належить до покоління, яке пережило складні історичні періоди, але не втратило бажання жити активно та відкривати нове.

Її приклад показує: навіть у 100 років можна планувати майбутнє, а не згадувати лише минуле.

Важливе нагадування для українців

У Державній міграційній службі наголошують: сьогодні оформити закордонний паспорт можна в будь-якому підрозділі, незалежно від місця реєстрації.

Система стала екстериторіальною, що значно спрощує процес отримання документів.

Це означає, що українці можуть швидко оформити паспорт там, де їм зручно, без прив’язки до “прописки”.

Історія, яка змушує замислитися

Цей випадок ще раз нагадує — не варто відкладати життя на потім.

Бо іноді найважливіші рішення можна прийняти навіть у той момент, коли, здається, вже “пізно”.

Але насправді — ніколи не пізно.

