logo

BTC/USD

77766

ETH/USD

2317.66

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Столетняя бабушка из Славянска оформила загранпаспорт собралась в путешествие по Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Столетняя бабушка из Славянска оформила загранпаспорт собралась в путешествие по Европе

"Возраст - только цифра": история, вдохновляющая не откладывать жизнь.

24 апреля 2026, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В то время, когда многие откладывают путешествия на потом, украинка с Востока страны доказала — мечты не имеют возрастных ограничений. В свои 100 лет женщина решила впервые оформить загранпаспорт и отправиться в Европу.

Столетняя бабушка из Славянска оформила загранпаспорт собралась в путешествие по Европе

Никогда не поздно: женщина с востока Украины осуществила мечту века

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает издание "На пенсии".

Первый паспорт в 100 лет

Александра Ивановна, родившаяся еще в 1925 году, лично обратилась в миграционную службу, чтобы оформить документ.

Она подала заявление в Славянском отделе Государственной миграционной службы. Работники были поражены ее энергичностью, уверенностью и четким планом предстоящего путешествия.

Женщина не просто решила "попробовать" — она уже продумала маршрут.

Путешествие с особой целью

Первоначально Александра Ивановна планирует посетить европейские страны в экскурсионных целях.

А главное — встретиться с проживающей за рубежом внучкой.

Именно эта встреча стала одной из ключевых причин, почему женщина отважилась на путешествие в столь почтенном возрасте.

Возраст не препятствует

В миграционной службе отмечают, что такие истории редки, но очень вдохновляют.

Александра Ивановна принадлежит к поколению, пережившему сложные исторические периоды, но не утратившему желание жить активно и открывать новое.

Ее пример показывает: даже в 100 лет можно планировать будущее, а не вспоминать только прошлое.

Важное напоминание для украинцев

В Государственной миграционной службе подчеркивают : сегодня оформить загранпаспорт можно в любом подразделении, независимо от места регистрации.

Система стала экстерриториальной, что значительно упрощает процесс получения документов.

Это значит, что украинцы могут быстро оформить паспорт там, где им удобно, без привязки к прописке.

История, заставляющая задуматься

Этот случай еще раз напоминает – не стоит откладывать жизнь на потом.

Потому что иногда самые важные решения можно принять даже в тот момент, когда, кажется, уже поздно.

Но на самом деле никогда не поздно.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости