Столетняя бабушка из Славянска оформила загранпаспорт собралась в путешествие по Европе

В то время, когда многие откладывают путешествия на потом, украинка с Востока страны доказала — мечты не имеют возрастных ограничений. В свои 100 лет женщина решила впервые оформить загранпаспорт и отправиться в Европу.

Никогда не поздно: женщина с востока Украины осуществила мечту века

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает издание "На пенсии".

Первый паспорт в 100 лет

Александра Ивановна, родившаяся еще в 1925 году, лично обратилась в миграционную службу, чтобы оформить документ.

Она подала заявление в Славянском отделе Государственной миграционной службы. Работники были поражены ее энергичностью, уверенностью и четким планом предстоящего путешествия.

Женщина не просто решила "попробовать" — она уже продумала маршрут.

Путешествие с особой целью

Первоначально Александра Ивановна планирует посетить европейские страны в экскурсионных целях.

А главное — встретиться с проживающей за рубежом внучкой.

Именно эта встреча стала одной из ключевых причин, почему женщина отважилась на путешествие в столь почтенном возрасте.

Возраст не препятствует

В миграционной службе отмечают, что такие истории редки, но очень вдохновляют.

Александра Ивановна принадлежит к поколению, пережившему сложные исторические периоды, но не утратившему желание жить активно и открывать новое.

Ее пример показывает: даже в 100 лет можно планировать будущее, а не вспоминать только прошлое.

Важное напоминание для украинцев

В Государственной миграционной службе подчеркивают : сегодня оформить загранпаспорт можно в любом подразделении, независимо от места регистрации.

Система стала экстерриториальной, что значительно упрощает процесс получения документов.

Это значит, что украинцы могут быстро оформить паспорт там, где им удобно, без привязки к прописке.

История, заставляющая задуматься

Этот случай еще раз напоминает – не стоит откладывать жизнь на потом.

Потому что иногда самые важные решения можно принять даже в тот момент, когда, кажется, уже поздно.

Но на самом деле никогда не поздно.

