Столетняя бабушка из Славянска оформила загранпаспорт собралась в путешествие по Европе

Проніна Анна
В то время, когда многие откладывают путешествия на потом, украинка с Востока страны доказала — мечты не имеют возрастных ограничений. В свои 100 лет женщина решила впервые оформить загранпаспорт и отправиться в Европу.
Никогда не поздно: женщина с востока Украины осуществила мечту века
Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает издание "На пенсии".
Александра Ивановна, родившаяся еще в 1925 году, лично обратилась в миграционную службу, чтобы оформить документ.
Она подала заявление в Славянском отделе Государственной миграционной службы. Работники были поражены ее энергичностью, уверенностью и четким планом предстоящего путешествия.
Женщина не просто решила "попробовать" — она уже продумала маршрут.
Первоначально Александра Ивановна планирует посетить европейские страны в экскурсионных целях.
А главное — встретиться с проживающей за рубежом внучкой.
Именно эта встреча стала одной из ключевых причин, почему женщина отважилась на путешествие в столь почтенном возрасте.
В миграционной службе отмечают, что такие истории редки, но очень вдохновляют.
Александра Ивановна принадлежит к поколению, пережившему сложные исторические периоды, но не утратившему желание жить активно и открывать новое.
Ее пример показывает: даже в 100 лет можно планировать будущее, а не вспоминать только прошлое.
В Государственной миграционной службе подчеркивают : сегодня оформить загранпаспорт можно в любом подразделении, независимо от места регистрации.
Система стала экстерриториальной, что значительно упрощает процесс получения документов.
Это значит, что украинцы могут быстро оформить паспорт там, где им удобно, без привязки к прописке.
Этот случай еще раз напоминает – не стоит откладывать жизнь на потом.
Потому что иногда самые важные решения можно принять даже в тот момент, когда, кажется, уже поздно.
Но на самом деле никогда не поздно.
