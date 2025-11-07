Справжній жах арахнофобів: де знайшли найбільшу в світі павутину

Рубрики
Понад 100 тисяч павуків — справжній жах арахнофобів. Таку вражаючу знахідку виявили глибоко всередині “Сірчаної печери” на албано-грецькому кордоні.
Павуки. Фото з відкритих джерел
Гігантська павутина простягається на 106 квадратних метрів і складається з тисяч лійкоподібних павутин, пише видання Daily mail.
У павутині виявили два види павуків — Tegenaria domestica, також відомого як домашній павук, та Prinerigone vagans, маленького вологолюбного павука довжиною всього 3 мм.
Замість полювання одного виду на інший вони, ймовірно, живляться мошками, які не кусаються.
Дослідники виявили ще один цікавий факт — павуки, які живуть у печері, генетично відрізняються від своїх аналогів, що живуть зовні. Це свідчить про те, що вони адаптувалися до свого унікального середовища.
Вчені зробили висновок, що сірчана печера в каньйоні Вромонер, розташованому на кордоні між Грецією та Албанією, містить надзвичайно рясні та різноманітні спільноти безхребетних, які процвітають у повній темряві.
