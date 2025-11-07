logo_ukra

Справжній жах арахнофобів: де знайшли найбільшу в світі павутину
Справжній жах арахнофобів: де знайшли найбільшу в світі павутину

У гігантській павутині живуть павуки двох видів

7 листопада 2025
Автор:
Кречмаровская Наталия

Понад 100 тисяч павуків — справжній жах арахнофобів. Таку вражаючу знахідку виявили глибоко всередині “Сірчаної печери” на албано-грецькому кордоні.

Справжній жах арахнофобів: де знайшли найбільшу в світі павутину

Павуки. Фото з відкритих джерел

Гігантська павутина простягається на 106 квадратних метрів і складається з тисяч лійкоподібних павутин, пише видання Daily mail.

У павутині виявили два види павуків — Tegenaria domestica, також відомого як домашній павук, та Prinerigone vagans, маленького вологолюбного павука довжиною всього 3 мм.

“Ця величезна колонія знаменує собою перший задокументований випадок спільної поведінки двох видів павуків. Вчені припускають, що унікальне середовище печери, багате на сірку, могло спонукати ці два види до скупчення в рекордній кількості. Зазвичай, як пояснюють вчені, один вид полює на інший. Однак брак світла в печері може погіршити їхній зір”, — пише видання.

Замість полювання одного виду на інший вони, ймовірно, живляться мошками, які не кусаються.

Дослідники виявили ще один цікавий факт — павуки, які живуть у печері, генетично відрізняються від своїх аналогів, що живуть зовні. Це свідчить про те, що вони адаптувалися до свого унікального середовища. 

Вчені зробили висновок, що сірчана печера в каньйоні Вромонер, розташованому на кордоні між Грецією та Албанією, містить надзвичайно рясні та різноманітні спільноти безхребетних, які процвітають у повній темряві.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що тропічні ліси Австралії викидають в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж поглинають. При цьому раніше їх називали ключовими поглиначами вуглецю.




Джерело: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15260465/Words-biggest-spiderweb-discovered-creepy-crawlies.html
