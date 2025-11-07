logo

BTC/USD

101027

ETH/USD

3297.69

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Настоящий ужас арахнофобов: где нашли самую большую в мире паутину
commentss НОВОСТИ Все новости

Настоящий ужас арахнофобов: где нашли самую большую в мире паутину

В гигантской паутине обитают пауки двух видов

7 ноября 2025, 18:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Более 100 тысяч пауков – настоящий ужас арахнофобов. Такую поразительную находку обнаружили глубоко внутри "Серной пещеры" на албано-греческой границе.

Настоящий ужас арахнофобов: где нашли самую большую в мире паутину

Пауки. Фото из открытых источников

Гигантская паутина простирается на 106 квадратных метров и состоит из тысяч воронкообразных паутин, пишет издание Daily mail.

В паутине были обнаружены два вида пауков — Tegenaria domestica, также известного как домашний паук, и Prinerigone vagans, маленького влаголюбивого паука длиной всего 3 мм.

"Эта огромная колония знаменует собой первый задокументированный случай совместного поведения двух видов пауков. Ученые предполагают, что уникальная среда пещеры, богатая серой, могла побуждать эти два вида к скоплению в рекордном количестве. Обычно, как объясняют ученые, один вид охотится на другой. Однако нехватка света в пещере может ухудшить их зрение”, — пишет издание.

Вместо охоты одного вида на другой они, вероятно, питаются мошками, которые не кусаются.

Исследователи обнаружили еще один интересный факт – пауки, живущие в пещере, генетически отличаются от своих аналогов, живущих снаружи. Это свидетельствует о том, что они адаптировались к своей уникальной среде.

Ученые заключили, что серная пещера в каньоне Вромонер, расположенном на границе между Грецией и Албанией, содержит чрезвычайно обильные и разнообразные сообщества беспозвоночных, процветающих в полной темноте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что тропические леса Австралии выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощают. При этом раньше их называли ключевыми поглотителями углерода.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15260465/Words-biggest-spiderweb-discovered-creepy-crawlies.html
Теги:

Новости

Все новости