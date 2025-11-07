Настоящий ужас арахнофобов: где нашли самую большую в мире паутину

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Более 100 тысяч пауков – настоящий ужас арахнофобов. Такую поразительную находку обнаружили глубоко внутри "Серной пещеры" на албано-греческой границе.
Пауки. Фото из открытых источников
Гигантская паутина простирается на 106 квадратных метров и состоит из тысяч воронкообразных паутин, пишет издание Daily mail.
В паутине были обнаружены два вида пауков — Tegenaria domestica, также известного как домашний паук, и Prinerigone vagans, маленького влаголюбивого паука длиной всего 3 мм.
Вместо охоты одного вида на другой они, вероятно, питаются мошками, которые не кусаются.
Исследователи обнаружили еще один интересный факт – пауки, живущие в пещере, генетически отличаются от своих аналогов, живущих снаружи. Это свидетельствует о том, что они адаптировались к своей уникальной среде.
Ученые заключили, что серная пещера в каньоне Вромонер, расположенном на границе между Грецией и Албанией, содержит чрезвычайно обильные и разнообразные сообщества беспозвоночных, процветающих в полной темноте.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что тропические леса Австралии выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощают. При этом раньше их называли ключевыми поглотителями углерода.