Настоящий ужас арахнофобов: где нашли самую большую в мире паутину

Более 100 тысяч пауков – настоящий ужас арахнофобов. Такую поразительную находку обнаружили глубоко внутри "Серной пещеры" на албано-греческой границе.

Гигантская паутина простирается на 106 квадратных метров и состоит из тысяч воронкообразных паутин, пишет издание Daily mail.

В паутине были обнаружены два вида пауков — Tegenaria domestica, также известного как домашний паук, и Prinerigone vagans, маленького влаголюбивого паука длиной всего 3 мм.

"Эта огромная колония знаменует собой первый задокументированный случай совместного поведения двух видов пауков. Ученые предполагают, что уникальная среда пещеры, богатая серой, могла побуждать эти два вида к скоплению в рекордном количестве. Обычно, как объясняют ученые, один вид охотится на другой. Однако нехватка света в пещере может ухудшить их зрение”, — пишет издание.

Вместо охоты одного вида на другой они, вероятно, питаются мошками, которые не кусаются.

Исследователи обнаружили еще один интересный факт – пауки, живущие в пещере, генетически отличаются от своих аналогов, живущих снаружи. Это свидетельствует о том, что они адаптировались к своей уникальной среде.

Ученые заключили, что серная пещера в каньоне Вромонер, расположенном на границе между Грецией и Албанией, содержит чрезвычайно обильные и разнообразные сообщества беспозвоночных, процветающих в полной темноте.

