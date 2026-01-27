logo_ukra

Скандальна заява Гончаренка: Єрмак їздить на «швидкій допомозі»
НОВИНИ

Скандальна заява Гончаренка: Єрмак їздить на «швидкій допомозі»

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Андрій Єрмак нібито пересувається Києвом у машині швидкої допомоги та анонсував швидке вручення йому підозри

27 січня 2026, 20:44
Автор:
Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував допис у своєму Telegram-каналі, в якому зробив резонансну заяву щодо ексголови Офісу президента Андрія Єрмака. За словами парламентаря, Єрмак нібито пересувається столицею, використовуючи автомобіль швидкої медичної допомоги.

Скандальна заява Гончаренка: Єрмак їздить на «швидкій допомозі»

Єрмак пересувається містом каретою швидкої допомоги

Гончаренко стверджує, що такі дії не зможуть вплинути на подальший розвиток подій. У своєму дописі він заявив, що найближчим часом Андрію Єрмаку мають вручити підозру, не уточнивши при цьому, в межах якого саме кримінального провадження йдеться.

Будь-яких офіційних підтверджень цієї інформації з боку правоохоронних органів або представників самого Єрмака наразі не оприлюднено. Також не було коментарів щодо використання автомобіля екстреної медичної допомоги.

Заява нардепа викликала активне обговорення в соцмережах і серед політичних оглядачів, зважаючи на чутливість теми та відсутність офіційної реакції з боку компетентних органів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно поновив адвокатську діяльність після кількарічної перерви. Відповідний запис з’явився у реєстрі Національна асоціація адвокатів України — датою відновлення зазначено 23 січня 2026 року. До переходу на державну службу у 2020-му Єрмак працював адвокатом понад 25 років.
Повернення до професії викликало резонанс через паралель із кримінальним провадженням, відомим як справа "Мідас". Народний депутат Ярослав Железняк раніше заявляв, що Єрмак фігурує у матеріалах розслідування під псевдонімом "Алі Баба". Водночас ані НАБУ, ані САП ці твердження офіційно не підтвердили і не спростували.
Під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії 15 січня керівники антикорупційних органів повідомили, що підозру Єрмаку у справі "Мідас" станом на той момент не вручали. Відновлення адвокатського статусу потенційно ускладнює будь-які процесуальні кроки щодо нього. Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і норми Кримінального процесуального кодексу передбачають особливий порядок дій у разі підозри адвокату. Повідомляти про підозру такій особі мають право лише генеральний прокурор, його заступник або керівник обласної прокуратури. Усі подальші слідчі дії — від обшуків до допитів — також здійснюються виключно за участі прокурорів вищого рівня.




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52416
