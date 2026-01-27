Скандальна заява Гончаренка: Єрмак їздить на «швидкій допомозі»

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував допис у своєму Telegram-каналі, в якому зробив резонансну заяву щодо ексголови Офісу президента Андрія Єрмака. За словами парламентаря, Єрмак нібито пересувається столицею, використовуючи автомобіль швидкої медичної допомоги.

Єрмак пересувається містом каретою швидкої допомоги

Гончаренко стверджує, що такі дії не зможуть вплинути на подальший розвиток подій. У своєму дописі він заявив, що найближчим часом Андрію Єрмаку мають вручити підозру, не уточнивши при цьому, в межах якого саме кримінального провадження йдеться.

Будь-яких офіційних підтверджень цієї інформації з боку правоохоронних органів або представників самого Єрмака наразі не оприлюднено. Також не було коментарів щодо використання автомобіля екстреної медичної допомоги.

Заява нардепа викликала активне обговорення в соцмережах і серед політичних оглядачів, зважаючи на чутливість теми та відсутність офіційної реакції з боку компетентних органів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно поновив адвокатську діяльність після кількарічної перерви. Відповідний запис з’явився у реєстрі Національна асоціація адвокатів України — датою відновлення зазначено 23 січня 2026 року. До переходу на державну службу у 2020-му Єрмак працював адвокатом понад 25 років.

Повернення до професії викликало резонанс через паралель із кримінальним провадженням, відомим як справа "Мідас". Народний депутат Ярослав Железняк раніше заявляв, що Єрмак фігурує у матеріалах розслідування під псевдонімом "Алі Баба". Водночас ані НАБУ, ані САП ці твердження офіційно не підтвердили і не спростували.





Під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії 15 січня керівники антикорупційних органів повідомили, що підозру Єрмаку у справі "Мідас" станом на той момент не вручали. Відновлення адвокатського статусу потенційно ускладнює будь-які процесуальні кроки щодо нього. Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і норми Кримінального процесуального кодексу передбачають особливий порядок дій у разі підозри адвокату. Повідомляти про підозру такій особі мають право лише генеральний прокурор, його заступник або керівник обласної прокуратури. Усі подальші слідчі дії — від обшуків до допитів — також здійснюються виключно за участі прокурорів вищого рівня.





