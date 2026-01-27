Скандальное заявление Гончаренка: Ермак ездит на «скорой помощи»

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором сделал резонансное заявление об эксглаве Офиса президента Андрее Ермаке. По словам парламентария, Ермак якобы передвигается по столице, используя автомобиль скорой медицинской помощи.

Ермак передвигается городом каретой скорой помощи

Гончаренко утверждает, что подобные действия не смогут повлиять на дальнейшее развитие событий. В своем сообщении он заявил, что в ближайшее время Андрею Ермаку должны вручить подозрение, не уточнив при этом, в рамках какого именно уголовного производства идет речь.

Какие-либо официальные подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов или представителей самого Ермака пока не обнародованы. Также не было комментариев по использованию автомобиля экстренной медицинской помощи.

Заявление нардепа вызвало активное обсуждение в соцсетях и среди политических обозревателей, учитывая чувствительность темы и отсутствие официальной реакции со стороны компетентных органов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак официально возобновил адвокатскую деятельность после многолетнего перерыва. Соответствующая запись появилась в реестре Национальная ассоциация адвокатов Украины — дата восстановления указана 23 января 2026 года. До перехода на государственную службу в 2020 Ермак работал адвокатом более 25 лет.

Возвращение к профессии вызвало резонанс из-за параллели с уголовным производством, известным как дело "Мидас". Народный депутат Ярослав Железняк ранее заявлял, что Ермак фигурирует в материалах расследования под псевдонимом "Али Баба". В то же время, ни НАБУ, ни САП эти утверждения официально не подтвердили и не опровергли.





Во время заседания парламентской временной следственной комиссии 15 января руководители антикоррупционных органов сообщили, что подозрение Ермаку по делу "Мидас" по состоянию на тот момент не вручали. Восстановление адвокатского статуса потенциально усложняет любые процессуальные шаги по отношению к нему. Закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и нормы Уголовного процессуального кодекса предусматривают особый порядок действий в случае подозрения адвокату. Сообщать о подозрении такому лицу имеют право только генеральный прокурор, его заместитель или руководитель областной прокуратуры. Все дальнейшие следственные действия – от обысков до допросов – также осуществляются исключительно с участием прокуроров высшего уровня.





