logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Несподівано: в якій сфері наразі працює Єрмак
commentss НОВИНИ Всі новини

Несподівано: в якій сфері наразі працює Єрмак

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відновив адвокатську практику — і це може істотно змінити правила гри довкола розслідування справи «Мідас»

25 січня 2026, 18:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно поновив адвокатську діяльність після кількарічної перерви. Відповідний запис з’явився у реєстрі Національна асоціація адвокатів України — датою відновлення зазначено 23 січня 2026 року. До переходу на державну службу у 2020-му Єрмак працював адвокатом понад 25 років.

Несподівано: в якій сфері наразі працює Єрмак

Єрмак повернувся в адвокатську сферу діяльності

Повернення до професії викликало резонанс через паралель із кримінальним провадженням, відомим як справа "Мідас". Народний депутат Ярослав Железняк раніше заявляв, що Єрмак фігурує у матеріалах розслідування під псевдонімом "Алі Баба". Водночас ані НАБУ, ані САП ці твердження офіційно не підтвердили і не спростували.

Під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії 15 січня керівники антикорупційних органів повідомили, що підозру Єрмаку у справі "Мідас" станом на той момент не вручали. Відновлення адвокатського статусу потенційно ускладнює будь-які процесуальні кроки щодо нього.

Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і норми Кримінального процесуального кодексу передбачають особливий порядок дій у разі підозри адвокату. Повідомляти про підозру такій особі мають право лише генеральний прокурор, його заступник або керівник обласної прокуратури. Усі подальші слідчі дії — від обшуків до допитів — також здійснюються виключно за участі прокурорів вищого рівня.

Експерти звертають увагу, що в поточних політико-правових реаліях виглядає малоймовірним сценарій, за якого чинний генпрокурор Руслан Кравченко особисто підписуватиме підозру Єрмаку. Таким чином, повернення до адвокатської діяльності може суттєво підвищити процесуальний захист фігуранта і вплинути на динаміку справи "Мідас".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що заява колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака про готовність вирушити на фронт, зроблена наприкінці листопада, не отримала підтвердження. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, який оприлюднив відповідь Міністерства оборони.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/znua_live/236099
Теги:

Новини

Всі новини