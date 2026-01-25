Несподівано: в якій сфері наразі працює Єрмак

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно поновив адвокатську діяльність після кількарічної перерви. Відповідний запис з’явився у реєстрі Національна асоціація адвокатів України — датою відновлення зазначено 23 січня 2026 року. До переходу на державну службу у 2020-му Єрмак працював адвокатом понад 25 років.

Єрмак повернувся в адвокатську сферу діяльності

Повернення до професії викликало резонанс через паралель із кримінальним провадженням, відомим як справа "Мідас". Народний депутат Ярослав Железняк раніше заявляв, що Єрмак фігурує у матеріалах розслідування під псевдонімом "Алі Баба". Водночас ані НАБУ, ані САП ці твердження офіційно не підтвердили і не спростували.

Під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії 15 січня керівники антикорупційних органів повідомили, що підозру Єрмаку у справі "Мідас" станом на той момент не вручали. Відновлення адвокатського статусу потенційно ускладнює будь-які процесуальні кроки щодо нього.

Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і норми Кримінального процесуального кодексу передбачають особливий порядок дій у разі підозри адвокату. Повідомляти про підозру такій особі мають право лише генеральний прокурор, його заступник або керівник обласної прокуратури. Усі подальші слідчі дії — від обшуків до допитів — також здійснюються виключно за участі прокурорів вищого рівня.

Експерти звертають увагу, що в поточних політико-правових реаліях виглядає малоймовірним сценарій, за якого чинний генпрокурор Руслан Кравченко особисто підписуватиме підозру Єрмаку. Таким чином, повернення до адвокатської діяльності може суттєво підвищити процесуальний захист фігуранта і вплинути на динаміку справи "Мідас".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з аява колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака про готовність вирушити на фронт, зроблена наприкінці листопада, не отримала підтвердження. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, який оприлюднив відповідь Міністерства оборони.