Неожиданно: в какой сфере сейчас работает Ермак

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак официально возобновил адвокатскую деятельность после многолетнего перерыва. Соответствующая запись появилась в реестре Национальная ассоциация адвокатов Украины — дата восстановления указана 23 января 2026 года. До перехода на государственную службу в 2020 Ермак работал адвокатом более 25 лет.

Ермак вернулся в адвокатскую сферу деятельности

Возвращение к профессии вызвало резонанс из-за параллели с уголовным производством, известным как дело "Мидас". Народный депутат Ярослав Железняк ранее заявлял, что Ермак фигурирует в материалах расследования под псевдонимом "Али Баба". В то же время, ни НАБУ , ни САП эти утверждения официально не подтвердили и не опровергли.

Во время заседания парламентской временной следственной комиссии 15 января руководители антикоррупционных органов сообщили, что подозрение Ермаку по делу "Мидас" по состоянию на тот момент не вручали. Восстановление адвокатского статуса потенциально усложняет любые процессуальные шаги по отношению к нему.

Закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и нормы Уголовного процессуального кодекса предусматривают особый порядок действий при подозрении адвокату. Сообщать о подозрении такому лицу имеют право только генеральный прокурор, его заместитель или руководитель областной прокуратуры. Все дальнейшие следственные действия – от обысков до допросов – также осуществляются исключительно с участием прокуроров высшего уровня.

Эксперты обращают внимание, что в текущих политико-правовых реалиях выглядит маловероятным сценарий, при котором действующий генпрокурор Руслан Кравченко будет лично подписывать подозрение Ермаку. Таким образом, возвращение в адвокатскую деятельность может существенно повысить процессуальную защиту фигуранта и повлиять на динамику дела "Мидас".

