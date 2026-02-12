Скандал у Католицькій Церкві Аргентини: священник обвінчав трансгендерну пару, архієпископи загрожують канонічними заходами

У Аргентині трапився випадок, який вже став предметом обговорення серед католицьких кіл по всьому світу. Католицький священик уклав шлюб між двома людьми, котрі ідентифікують себе як трансгендери, що призвело до потужного резонансу серед архієпископів архієпархії Коррієнтес. За повідомленням Іnfovaticana, архієпархія розглядає можливість застосування канонічних та дисциплінарних заходів проти священика, який відправив церемонію.

Аргентинський священик опинився під ударом Церкви через шлюб трансгендерної пари

Обвінчалися Соланж Аяла, біологічний чоловік, який себе ідентифікує як жінку, та Ісаїас, біологічна жінка, що себе ідентифікує як чоловіка. Обоє публічно заявили про свою гендерну ідентичність та активно займаються ЛГБТ-активізмом. Цей випадок став унікальним прикладом того, як питання гендерної ідентичності може стикатися з релігійними практиками навіть у традиційно консервативних структурах.

Експерти зазначають, що такі церемонії ставлять Церкву перед необхідністю визначати межі пастирської практики та інтерпретації канонічного права. У католицькому законодавстві шлюб визначається як союз чоловіка та жінки, і будь-які відхилення можуть стати предметом канонічного розслідування. Цей випадок підкреслює, що навіть у XXI столітті Церква стикається з викликами, пов’язаними з гендерною політикою та правами ЛГБТ-спільноти.

Дискусії навколо цього шлюбного союзу тривають не лише в релігійних колах, а й у суспільстві. Одні вважають, що цей крок священика є проявом підтримки прав трансгендерних людей, інші — що це порушення традиційних канонічних норм. Аналітики прогнозують, що результат дисциплінарного розслідування може стати прецедентом для інших католицьких архієпархій у світі, які стикаються з подібними викликами.

Важливо також зазначити, що сама пара заявила, що не розраховує на жодні зміни з боку Церкви, а прагне публічно демонструвати своє право на релігійний шлюб без дискримінації через гендерну ідентичність. Цей випадок стає точкою перетину між релігійними переконаннями та сучасними правами людини, що робить його особливо актуальним у міжнародному контексті.

Читайте також в "Коментарях", що у Сінгапурі 97-річний чоловік вирішив одружитися, через що у нього виник конфлікт з усіма рідними.