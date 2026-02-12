logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство неймовірно Скандал у Католицькій Церкві Аргентини: священник обвінчав трансгендерну пару, архієпископи загрожують канонічними заходами
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал у Католицькій Церкві Аргентини: священник обвінчав трансгендерну пару, архієпископи загрожують канонічними заходами

Укладення католицького шлюбу між двома людьми, котрі ідентифікують себе як трансгендери, спровокувало суперечки в архієпархії Коррієнтес та загрозу дисциплінарних заходів.

12 лютого 2026, 04:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Аргентині трапився випадок, який вже став предметом обговорення серед католицьких кіл по всьому світу. Католицький священик уклав шлюб між двома людьми, котрі ідентифікують себе як трансгендери, що призвело до потужного резонансу серед архієпископів архієпархії Коррієнтес. За повідомленням Іnfovaticana, архієпархія розглядає можливість застосування канонічних та дисциплінарних заходів проти священика, який відправив церемонію.

Скандал у Католицькій Церкві Аргентини: священник обвінчав трансгендерну пару, архієпископи загрожують канонічними заходами

Аргентинський священик опинився під ударом Церкви через шлюб трансгендерної пари

Обвінчалися Соланж Аяла, біологічний чоловік, який себе ідентифікує як жінку, та Ісаїас, біологічна жінка, що себе ідентифікує як чоловіка. Обоє публічно заявили про свою гендерну ідентичність та активно займаються ЛГБТ-активізмом. Цей випадок став унікальним прикладом того, як питання гендерної ідентичності може стикатися з релігійними практиками навіть у традиційно консервативних структурах.

Експерти зазначають, що такі церемонії ставлять Церкву перед необхідністю визначати межі пастирської практики та інтерпретації канонічного права. У католицькому законодавстві шлюб визначається як союз чоловіка та жінки, і будь-які відхилення можуть стати предметом канонічного розслідування. Цей випадок підкреслює, що навіть у XXI столітті Церква стикається з викликами, пов’язаними з гендерною політикою та правами ЛГБТ-спільноти.

Дискусії навколо цього шлюбного союзу тривають не лише в релігійних колах, а й у суспільстві. Одні вважають, що цей крок священика є проявом підтримки прав трансгендерних людей, інші — що це порушення традиційних канонічних норм. Аналітики прогнозують, що результат дисциплінарного розслідування може стати прецедентом для інших католицьких архієпархій у світі, які стикаються з подібними викликами.

Важливо також зазначити, що сама пара заявила, що не розраховує на жодні зміни з боку Церкви, а прагне публічно демонструвати своє право на релігійний шлюб без дискримінації через гендерну ідентичність. Цей випадок стає точкою перетину між релігійними переконаннями та сучасними правами людини, що робить його особливо актуальним у міжнародному контексті.

Читайте також в "Коментарях", що у Сінгапурі 97-річний чоловік вирішив одружитися, через що у нього виник конфлікт з усіма рідними. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини